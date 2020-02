Giornalisti da tutto il mondo in visita a Venezia

La cattiva informazione fornita da alcune testate straniere sugli effetti della’acqua eccezionale che ha colpito Venezia lo scorso novembre, ha causato una flessone dei turisti in città.

Per eliminare le fake news divulgate sull’argomento, un folto gruppo, circa quaranta persone, rappresentante dei principali giornali e TV del mondo sono state invitate a Venezia, dall’Associazione Veneziana Albergatori in collaborazione con il Comune, per rendersi conto della situazione di totale ripresa e della sicurezza che vive la Città Antica.

I giornalisti hanno capito immediatamente lo sforzo fatto dai veneziani e della perfetta ripresa della città dopo il dramma subito . Racconteranno tutto ai loro lettori sparsi in tutto il mondo precisando che la città si è perfettamente ripresa e che ha superato alla grande l’emergenza imposta dall’eccezionale evento di novembre.

Si sono infine resi conto degli effetti negativi sul turismo provocati da una informazione distorta e del danno conseguente all’immagine ed al commercio della città.

