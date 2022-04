Il Veneto vince il Premio Nazionale per le Competenze Digitali

Francesco Calzavara, assessore al Bilancio e alla Programmazione del Veneto con delega all’Agenda Digitale, ha annunciato il primo posto nella categoria “Digitale per tutti” della prima edizione del Premio Nazionale per le Competenze Digitali realizzato in collaborazione con Formez PA.

“Un progetto veneto, tra 120 presentati dal mondo delle imprese e della pubblica amministrazione, si aggiudica il Premio Nazionale per le Competenze Digitali. Un traguardo che riconosce gli investimenti, le idee, i progetti sviluppati dalla Regione per cercare di colmare il divario digitale e rendere tutti, giovani e meno giovani, più esperti e più inclini all’utilizzo dei servizi online della Pubblica Amministrazione. Noi ci siamo riusciti, e questo riconoscimento ci conferma che stiamo facendo un buon lavoro. Una vittoria che vorrei condividere con tutti coloro che animano, rendono accoglienti e sempre ricchi di iniziative i 14 Innovation Lab e le 150 Palestre Digitali del Veneto”.

Il concorso rientra all’interno dell’iniziativa strategica nazionale di Repubblica Digitale, promossa dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e coordinata dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio, e ha l’obbiettivo di ridurre il divario digitale e promuovere l’educazione sulle tecnologie del futuro, supportando il processo di sviluppo del Paese.

“Gli Innovation Lab e Palestre Digitali del Veneto, uno dei pilastri dell’Agenda Digitale 2025, sono spazi fisici che nascono con l’obbiettivo di diffondere la conoscenza degli strumenti digitali – conclude l’Assessore -. Da servizi pubblici digitali sempre più a misura di cittadino fino a migliorare l’esperienza digitale dei cittadini e il loro rapporto con la pubblica amministrazione. Questa è la visione alla base del progetto realizzato dalla Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione del Veneto e che oggi si conferma al primo posto tra le esperienze digitali a livello nazionale”.