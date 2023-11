Il tuo midollo può salvare una vita

Associazione Donatori Midollo Osseo, sede operativa di Treviso, in collaborazione con Avis Villorba, Avis Povegliano e le Avis del territorio, organizza per sabato 9 dicembre, dalle 8.00 alle 12.00, presso il Distretto Sanitario in Vicolo S. Pellico 16 a Lancenigo di Villorba, un evento di reclutamento di nuovi potenziali donatori di midollo osseo attraverso l’innovativo metodo della tipizzazione salivare.

TREVISO – ADMO è operativa in provincia di Treviso da sei anni e conta una ventina di volontari. L’attività principale è quella di sensibilizzare ed informare la popolazione sulla donazione delle cellule staminali ematopoietiche come fonte salvavita per le persone affette da malattie oncoematologiche quali leucemie, linfomi, mielomi e altre malattie rare del sangue.

In particolare, si rivolge ai giovani tra i 18 e i 35 anni, con un peso superiore a 50 kg e in buona salute.

Questi sono i requisiti obbligatori per potersi iscrivere al Registro IBMDR – Registro italiano dei donatori di midollo osseo, nel quale vengono raccolti tutti i dati genetici dei potenziali donatori.

Il “match” fra donatore e ricevente è molto raro, il rapporto è di 1 su 100.000 e, solo in Italia ogni anno, sono 1.800 le persone ammalate che attendono questo incontro che può salvare loro la vita.

È necessario aumentare il numero dei potenziali donatori iscritti al Registro IBMDR affinchè chi è in attesa di trapianto possa trovare la sua speranza di vita.

ADMO e AVIS, con il prezioso supporto dei medici del Centro Trasfusionale Cà Foncello di Treviso, si uniscono per reclutare nuovi donatori che si mettano a disposizione, in modo consapevole, libero e gratuito, per salvare vite umane.

È necessaria la prenotazione dell’appuntamento sul seguente form: Tipizzazione a Villorba in collaborazione con AVIS: raccolta adesioni (google.com)