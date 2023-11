Oggi, 21 novembre, si celebra l’87° anniversario della nascita del dottor Victor Chang, uno dei più grandi chirurghi cardiaci australiani e un pioniere della moderna trapiantologia cardiaca e cardiopolmonare. Il dottor Chang è stato anche un innovatore nello sviluppo di dispositivi, come le valvole artificiali, che hanno rivoluzionato la chirurgia del cuore. La sua vita e la sua opera sono un esempio di dedizione, umanità e genialità.

Un’infanzia tra Cina e Australia

Victor Chang nasce a Shanghai il 21 novembre 1936 da genitori cinesi di origine australiana. Cresce a Hong Kong, dove frequenta la scuola primaria e due anni di college. Nel 1951, il padre Aubrey lo manda insieme alla sorella minore a Sydney, dove vivono con dei parenti. Victor si diploma alla Christian Brothers’ High School e si iscrive alla facoltà di medicina dell’Università di Sydney. La sua vocazione per la medicina nasce dalla perdita della madre, morta di cancro al seno quando lui aveva solo 12 anni.

La sua carriera

Dopo aver conseguito la laurea in medicina nel 1962, Victor Chang lavora all’ospedale St Vincent’s di Sydney, dove si specializza in chirurgia toracica. Nel 1966, si trasferisce in Inghilterra, dove ottiene il diploma di chirurgo presso il Royal College of Surgeons. Dopo un periodo negli Stati uniti, dove approfondisce le sue conoscenze in chirurgia cardiaca presso il St. Louis University Hospital e il Mayo Clinic, nel 1972 torna in Australia, dove diventa il primo chirurgo australiano ad eseguire un trapianto di cuore.

Un pioniere della trapiantologia e dell’ingegneria biomedica

Nel 1984, Victor Chang fonda il National Cardiac Transplant Unit, il principale centro australiano per i trapianti di cuore e di polmone. Il suo team ha un alto tasso di successo nelle operazioni e introduce nuove tecniche di conservazione degli organi. Victor Chang è anche un visionario nello sviluppo di dispositivi artificiali che possono sostituire o integrare le funzioni del cuore. Tra le sue invenzioni, spicca la valvola cardiaca artificiale, realizzata in collaborazione con una società biomedica di Singapore.

Un riconoscimento nazionale e internazionale

Per i suoi meriti scientifici e umanitari, Victor Chang riceve numerosi premi e onorificenze:

1986 nominato Compagno dell’Ordine d’Australia , la massima distinzione civile del paese

nominato , la massima distinzione civile del paese 1988 eletto membro dell’Accademia Australiana delle Scien

eletto 1990 riceve il premio Paul Harris Fellow dal Rotary International

riceve il premio 1991 assegnata la medaglia d’oro della World Academy of Art and Science.

Una morte tragica e un’eredità duratura

Il 4 luglio 1991, Victor Chang viene ucciso a Sydney da due uomini che tentano di estorcerli del denaro. Il suo assassinio sconvolge l’Australia e il mondo intero, che perdono uno dei più grandi benefattori dell’umanità. Dopo la sua morte, vengono istituiti il Victor Chang Cardiac Research Institute, il Victor Chang Lowy Packer Building e il Victor Chang Foundation, per continuare la sua missione di ricerca e di cura delle malattie cardiache.

Crediti fotografici: victorchangfoundation.com