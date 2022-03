Il potere nascosto dei libri

Il poter calmante del profumo dei libri, la pace che si sente nel cuore solo entrando in una libreria (soprattutto se antiquaria!), l’emozione unica di iniziare una nuova lettura e la malinconia che si racchiude nell’ultima pagina prima di terminarla. Queste sono solo alcune delle poche emozioni che i libri sono in grado di regalare.

Sebbene Pennac nel suo decalogo dica che il primo diritto di un lettore è il diritto di non leggere, io vi suggerisco di non ascoltarlo!

I libri hanno la capacità di farti vivere storie e avventure che vanno al di là dello spazio e del tempo: in un momento puoi essere su una zattera insieme a Tom Saywer, in un altro a combattere uno stregone malefico a colpi di bacchetta magica insieme a Harry Potter per poi passare a camminare nella brughiera inglese a fianco a Jane Eyre.

Oppure vivere un amore non poco travagliato insieme a Elisabeth Bennet, per poi passare alla guerra di Secessione insieme all’imprevedibile Rossella O’Hara o a identificarsi nella coraggiosa e tenace Jo di Piccole Donne.

Potrei continuare all’infinito a raccontare quante emozioni potete vivere solo standovene seduti con un buon libro in mano!

Ogni storia, alla fine, vi lascia più ricchi di quanto eravate prima. L’anima si riempie di quella luce che solo i libri sanno emanare e si innalza a un livello più alto.

Dopo una vita passata a leggere, di certo non vi ricorderete tutte le trame dei libri letti, ma quello che vi hanno trasmesso nel profondo del cuore, che sia un classico intramontabile oppure un “Harmony” strappalacrime.

Ci sono libri, poi, che rimangono nell’anima, di cui ricorderete ogni particolare e magari dai quali avete anche una difficoltà fisica a staccarvi (ahimè, io ne ho molti!), perchè oltre a trasmettervi delle emozioni indescrivibili, vi hanno reso delle persone migliori, vi hanno permesso di vedere il mondo con occhi diversi oppure grazie ai quali avete cambiato completamente vita.

Perchè i libri, con la loro copertina e quel profumo di carta appena stampata, sono degli scrigni preziosi che hanno il potere magico di rivoluzionarvi la vita.

Parole che lette singolarmente magari sono senza senso, ma messe insieme formano una sinfonia di suoni che solo il cuore sa ascoltare e di cui non è mai sazio.

Quest’ingordigia non vi fa mai rimanere senza un nuovo racconto da iniziare a leggere, non vi fa dormire la notte perché curiosi di sapere come continua la storia, vi fa essere impazienti che la giornata finisca per rimettervi sul divano a continuare ad alimentare la vostra anima di emozioni uniche.

Amare i libri e la lettura è amare la propria vita, rispettare le storie di chi è venuto prima di noi e aprire la via a chi verrà in futuro.

“Quelli che mi lasciano proprio senza fiato sono i libri che quando li hai finiti di leggere vorresti che l’autore fosse un tuo amico per la pelle e poterlo chiamare al telefono ogni volta che ti gira” J. D. Salinger

Michelle Manias