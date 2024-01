Il mare d’inverno è Caorle Christmas Time

Oltre 400.000 le presenze nei trentun giorni della kermesse natalizia organizzata nel villaggio di pescatori dell’Adriatico, in provincia di Venezia.

Caorle – Tutto è iniziato il 7 dicembre 2023 e si è concluso il 7 gennaio 2024 e ha registrato un grande afflusso di visitatori per tutta la durata dell’iniziativa ma in particolare nella giornata finale, con una Spiaggia della Madonnina e lungomare affollatissimi di persone che hanno assistito allo spettacolo pirotecnico nella baia.

Oltre 200 camper durante i fine settimana provenienti da tutto il nord Italia, e grande afflusso di presenze austriache, hanno confermato che il mare di Caorle ha affascina anche d’inverno.

Un calendario fitto di eventi ha arricchito la proposta per ogni giornata e per tutte le età: oltre all’allestimento del Villaggio di Babbo Natale, accompagnato dal Circo del Natale con elfi e artisti circensi, e al mercatino, con le sue 60 caratteristiche casette di legno, il programma ha visto l’organizzazione di attrazioni, performance dal vivo, concerti, spettacoli, baby dance, Quiz in diretta, laboratori creativi senza tralasciare la cura per l’enogastronomia e lo street food. Novità di quest’anno la pista di pattinaggio su ghiaccio.

“Siamo soddisfatti per l’esito di questa edizione di Caorle Christmas Time – ha detto L’Assessore al Turismo, Mattia Munerotto– abbiamo avuto migliaia di visitatori che dall’7 dicembre e fino a ieri hanno affollato Caorle ed il suo centro storico trasformato in villaggio natalizio. Le strutture ricettive che sono rimaste aperte nel periodo natalizio hanno lavorato bene a conferma di quanto il Natale stia diventando un elemento importante dell’offerta turistica di Caorle. Voglio ringraziare la Polizia Locale e gli Uffici Comunali per l’impegno profuso, gli operatori e le Associazioni di Categoria che hanno collaborato all’iniziativa e con le quali ci incontreremo prossimamente per ideare insieme il Natale 2024”.

L’iniziativa nel centro di Caorle è stata promossa dall’Amministrazione Comunale Città di Caorle e da Xmas Eventi, azienda specializzata nell’organizzazione di eventi di marketing territoriale, che si è dimostrate lungimirante ed efficiente nell’organizzare l’evento e nell’accogliere ed intrattenere per oltre un mese residenti e turisti nel periodo più magico dell’anno.

I Partner Territoriali e sponsor dell’evento Xmas Eventi ha attivato collaborazioni e partnership con Confcommercio Portogruaro Bibione Caorle ed in particolare con il mandamento di Caorle per il coinvolgimento dei commercianti della città, con Federalberghi Caorle per la promozione delle strutture alberghiere attive durante il periodo, con l’istituto di credito Volksbank, sponsor del Villaggio di Natale, con le Associazioni no Profit della Città che hanno avito modo di far conoscere i propri progetti benefici e le Associazioni ricreative e culturali per un coinvolgimento nella parte di animazione. Coinvolte anche le Scuole del territorio in diversi momenti della manifestazione.