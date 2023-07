Il lusso prende il nome di ” JESURUM”

Jesurum, il brand veneziano che da oltre 150 anni crea biancheria di lusso con materiali pregiati e lavorazione artigianale, si afferma nel mondo dell’Hotellerie con importanti partnership con i marchi più esclusivi del settore. Tra questi, spicca la Crystal Cruises, la compagnia di crociere di lusso acquisita dal gruppo A&K guidato da Manfredi LeFebvre D’Ovidio.

Jesurum fornirà in esclusiva la biancheria da letto per le suite delle navi, realizzata su misura con i filati più preziosi. Jesurum è stata scelta da Crystal Cruises per la sua storia, la sua qualità e la sua innovazione. La collezione Carol, che vestirà le cabine, si distingue per il suo ricamo ondulato che richiama il logo della compagnia.

Gli ospiti potranno godere di un comfort e di un riposo senza pari con i prodotti 100% made in Italy.

“È un grande onore e una grande soddisfazione collaborare con Crystal Cruises in questo progetto ambizioso e prestigioso” ha dichiarato Paola Cimolai, CEO di Jesurum 1870. “Le nostre lenzuola regaleranno agli ospiti Crystal dei sogni indimenticabili. Questo è solo uno dei passi che abbiamo compiuto dopo l’acquisizione del brand Jesurum nel 2021, che ci ha permesso di entrare in un mercato competitivo ma ricco di opportunità.

Jesurum ha infatti altri due progetti nel settore hotellerie: l’hotel Cipriani di Venezia e l’hotel Passalacqua di Como. Per il primo, il famoso architetto Peter Marino ha scelto Jesurum per la biancheria delle luxury suites, caratterizzata da ricami unici e personalizzati, realizzati con tre tecniche diverse.

Peter Marino aveva già apprezzato Jesurum per alcune residenze private. Per il secondo, la proprietà dell’hotel Passalacqua, meta di star internazionali, ha optato per la collezione “l’Oriente veneziano” per le tovaglie della propria struttura.”

