“Abbazie in Festival”: stasera la commedia di Goldoni in scena a Mogliano Veneto

MOGLIANO VENETO – Ultimo appuntamento, questa sera, della rassegna “Abbazie in Festival” con la direzione artistica di Matteo Gobbo Trioli, che nei giovedì sera d’estate ha portato eventi di musica e teatro di qualità, accessibili e inclusivi, nelle abbazie della Marca, con l’intento di diffondere cultura e bellezza.

Locandina

Dopo l’opera a Monastier, il jazz a Vidor e la musica del mondo a Nervesa della Battaglia, il viaggio tra le Abbazie storiche della provincia trevigiana arriva per il gran finale stasera (ore 20.45, con ingresso libero fino a esaurimento posti) nel chiostro dell’Abbazia benedettina accanto al Duomo di Mogliano Veneto, dove la compagnia Atelier Teatrale Carro Navalis metterà in scena “Palchetto Veneziano: le maschere della Commedia nella cucina di Carlo Goldoni”.

Attraverso i piatti tipici, le maschere Colombina, Arlecchino, Pantalone e Brighella racconteranno Venezia e i suoi vizi. Una panoramica su tradizioni, storie d’amore e gelosia, di cui testi e personaggi saranno il fil rouge, circondati da danze e pantomime.

«Grazie alla sinergia tra amministrazioni, il nostro territorio si trasforma in un autentico spettacolo. Le iniziative presentate attraverso questa rassegna esaltano la bellezza delle risorse locali, offrendo ai cittadini un’interessante varietà di proposte a titolo gratuito – commenta Giorgio Copparoni, Vicesindaco con delega alla Cultura di Mogliano Veneto. – Colgo l’occasione per ringraziare i Sindaci che hanno coinvolto la nostra Città in questo bellissimo progetto che Matteo Gobbo Trioli ha saputo tradurre in performance di qualità, magiche, proprio come i luoghi che le hanno ospitate» conclude.

L’evento è garantito anche in caso di maltempo.