Il Lungomare delle Stelle 2023 brilla con Tania Cagnotto

L’evento, istituito nel 2001, ogni anno dedica un tratto di passeggiata lungo la spiaggia ad un personaggio del mondo dello spettacolo, della musica, del cinema, della televisione, della scienza e dello sport, e quest’anno ha nominato Tania Cagnotto Stella del Lungomare 2023. Proprio come avviene per la Hollywood Walk of Fame, oltre all’intitolazione, c’è il calco delle mani e la firma sulla targa, che poi diventa parte di una mostra permanente. La prima intitolazione fu ad Alberto Sordi, poi via via, Andrea Bocelli, Sophia Loren, Mike Bongiorno, Katia Ricciarelli, i Pooh e fino a Bebe Vio, Alessandro Del Piero, Federica Pellegrini, Deborah Compagnoni e Cristina D’Avena, protagonista dell’ultima edizione.

Jesolo – Ieri è stata la giornata della famiglia Cagnotto, perché oltre alla grande e giovane campionessa, il pubblico ha reso omaggio ai genitori della tuffatrice, Giorgio Cagnotto e Carmen Casteiner, anche loro campioni nei tuffi. Carmen è stata campionessa italiana di tuffi negli anni settanta. Ha vinto l’oro per cinque anni consecutivi, dal 1972 al 1976 dalla piattaforma (10 metri) e ha conquistato 3 titoli italiani indoor nella stessa disciplina. Ha preso parte alle Olimpiadi estive 1976 ed è stata giudice per la Ligue Européenne de Natation (LEN) nel 2005. In realtà, come accade spesso alle donne, è nota per essere la moglie di Giorgio Cagnotto e madre di Tania, della quale è stata la prima allenatrice.

Certo i meno giovani non possono dimenticare le emozioni che ci ha donato Giorgio Cagnotto, campione olimpico nel 1972, 1976 e 1980, quando conquistò due argenti e un bronzo nei tuffi dai 3 metri e un bronzo in quelli dalla piattaforma da 10 metri.

Dal 2000 è divenuto commissario tecnico della nazionale italiana di tuffi. Sotto la sua guida hanno conquistato medaglie ai mondiali di nuoto la figlia Tania Cagnotto, Cristopher Sacchin, Francesca Dallapé e Maicol Verzotto.







Tania, figlia d’arte dunque, è considerata la più forte tuffatrice italiana di tutti i tempi. È la tuffatrice europea con il maggior numero di podi in carriera: ben 62 medaglie conquistate in 20 anni di tuffi. I primi successi di Tania Cagnotto arrivano in giovane età: tra la fine degli anni Novanta e l’inizio del nuovo millennio si afferma a livello internazionale ottenendo 4 ori e 5 argenti ai mondiali giovanili a cui partecipa e 9 ori, 1 argento e 1 bronzo ai campionati europei. Prestazioni fuori dal comune che le consentono ben presto di fare il salto tra i “grandi” dove si impone fin da subito.

Anno dopo anno il suo medagliere si è arricchito di nuovi trofei, arrivando a vantare 20 ori, 5 argenti e 4 bronzi in campo continentale; 1 oro, 3 argenti e 6 bronzi a livello mondiale a cui si sommano l’argento e il bronzo conquistati alle Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016 nel trampolino da 3 metri sincronizzato con la collega Francesca Dallapé e nel trampolino singolo sempre da 3 metri. Proprio con Francesca, l’amica e collega trentina, compone la coppia di tuffatrici più longeva e vittoriosa al mondo.

“Tania Cagnotto è stata una grandissima atleta ma è anche un personaggio positivo, simbolo di impegno e costanza – ha dichiarato il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti – È la figura giusta al momento giusto, infatti credo che il Lungomare delle Stelle debba evolversi andando a rappresentare un’occasione per lanciare dei messaggi che rispondano alle esigenze del periodo che viviamo.

E infatti Tania Cagnotto è la testimonial per la campagna “Non tuffarti dal pontile” per ricordare a tutti quanto sia pericolosa questa pratica e quanti danni possa fare.

“Per me questa intitolazione è motivo di grande orgoglio – dichiara Tania Cagnotto -. Jesolo è tappa fissa per me e la mia famiglia. Spesso vengo con mio marito e le bambine, e ora avremo un motivo in più per tornare. Nella mia carriera ho vinto tanto ma ho dovuto affrontare anche qualche difficoltà e delusione, tuttavia a volte le cadute servono per spronarci a tornare in piedi e guardare avanti”.