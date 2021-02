Il laboratorio di sartoria di Leda e Gianpaolo Grotta

Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

Anche se ormai sono passati diversi anni da quando il laboratorio di sartoria dei coniugi Leda e Gianpaolo Grotta è stato definitivamente chiuso, non posso non citarlo e descriverne le caratteristiche, in queste pagine il cui scopo è proprio quello di mettere in evidenza oltre che i personaggi positivi che hanno regalato il loro talento e la loro abilità culturale, artistica e imprenditoriale, alla nostra cittadina, rendendola competitiva sotto tutti gli aspetti riguardo alle altre realtà limitrofe del circondario.

Fucina di vere e proprie “opere d’arte” nel campo dell’abbigliamento femminile, non era solo un laboratorio operativo di lavoro dove tutti i giorni si trovavano una dozzina di donne, quasi tutte giovani, collaboratrici dei titolari per allestire ottimi capi di abbigliamento, ma era un ritrovo di “amiche” che lavoravano in armonia e in assoluta allegria. È vero che si sottoponevano a quella fatica per migliorare le condizioni finanziarie delle loro famiglie ed essere magari autonome economicamente, ma, sicuramente per merito dei titolari dell’Azienda, lo spirito era di marcata leggerezza e giovialità, per rendere meno oneroso il delicato lavoro che svolgevano con tanto impegno e professionalità. Esse, con l’entusiasmo e l’impegno contribuivano e partecipavano agli umori del successo o meno dei campionari che allestivano in ogni stagione, attribuendosi in parte la responsabilità della riuscita del loro operato.

In una recente rimpatriata per “una pizza in compagnia”, alcune dipendenti hanno ricordato i vecchi tempi oltre che con nostalgia anche con una certa dose di commozione, testimoniando, se ce ne fosse stato bisogno, ai loro vecchi datori di lavoro la loro inesauribile nobiltà d’animo.

Una bella differenza rispetto al lavoro a catena di oggi dove probabilmente gli operai dello stesso reparto non si conoscono neanche!

Le congratulazioni per i coniugi Grotta nascono spontanee e soprattutto sincere!

