Il gruppo pedibus di via Vanzo ha ripulito il percorso dalle immondizie

Sabato 15 gennaio il gruppo del Pedibus di via Vanzo per le scuole Olme di Mogliano Veneto si é ritrovato nel parcheggio di via Dogi della Serenissima (partenza del Pedibus) per ripulire il percorso. Appuntamento che ormai é diventato un momento di aggregazione e divertimento tra genitori e bambini. Abbiamo chiesto ai genitori presenti perché lo fanno: é bello vedere il percorso pulito per andare a scuola ed é importante che i nostri figli imparino a pulire il nostro pianeta perché farsi vedere in strada con un giubbino ad alta visibilità con una scopa e dei guanti non é vergognoso, ma anzi ti lascia dentro qualcosa di indescrivibile. È brutto vedere la quantità di immondizia che abbiamo raccolto in questo breve percorso, ma noi guardiamo avanti e diciamo che insieme si può fare.