“Alveare 100 Scuole”, la Provincia di Treviso pubblica una guida agli Istituti Superiori di Secondo Grado del territorio

La Provincia di Treviso ha realizzato e inviato ai 37 Istituti Secondari Superiori del territorio una guida digitale (sfogliabile al link http://bit.ly/Guida-Treviso-Scuole ) relativa al progetto “Alveare 100 Scuole”, avviato qualche anno fa e concretizzatosi nel sito web www.trevisoscuole.it con l’intento di mettere a disposizione di scuole, Comuni, Istituzioni, imprese, famiglie, studentesse e studenti un punto di riferimento univoco del grande patrimonio scolastico della Marca Trevigiana che sta in carico alla gestione dell’Ente Provincia come competenza fondamentale. Conoscere gli Istituti, le loro sedi, gli indirizzi scolastici e le attività collaterali sarà dunque facile e a portata di click, specie in questo periodo dell’anno nel quale si avvicina il momento per chi frequenta le secondarie di primo grado di scegliere il proprio percorso scolastico secondario.

La guida a www.trevisoscuole.it, pubblicata in digitale per una maggiore fruibilità e semplicità di condivisione da parte degli Istituti sul proprio sito web, è uno strumento utile alle famiglie e, naturalmente, a ragazze e ragazzi, per conoscere la mappa dei Poli scolastici della provincia di Treviso, l’elenco delle scuole superiori presenti, le varie offerte formative e le iniziative proposte, sfogliare le gallerie fotografiche, trovare facilmente indirizzi e contatti telefonici.

Il progetto Alveare 100 Scuole: un po’ di dati

“Alveare 100 Scuole” rientra nel quadro delle attività della Provincia di Treviso in materia di Edilizia scolastica, una delle funzioni fondamentali di cui l’Ente si occupa. Nel Trevigiano sono 104 gli edifici scolastici presenti, distribuiti in 76 sedi che ospitano 37 Istituti Secondari Superiori. Un grande patrimonio da tutelare e proteggere, un vero e proprio “alveare” dove quotidianamente operano docenti, personale scolastico e più di 39.000 studenti e studentesse che frequentano le scuole superiori, trovando un posto sicuro nelle oltre 1.800 classi, frequentando attività nelle palestre, nei laboratori, nelle aule magne. Da qui il nome del progetto che, riassunto in uno slogan, può essere definito: 100 Scuole, 1 solo Patrimonio. Il progetto Alveare è strettamente legato al Global Service Manutentivo di 4° generazione, tramite il quale la Provincia di Treviso gestisce in tempo reale le necessità di manutenzione delle scuole e l’efficientamento energetico.

Edilizia scolastica, interventi e progetti della Provincia di Treviso

La Provincia di Treviso, negli ultimi anni, ha realizzato ed ha in corso di esecuzione numerosi interventi, per oltre 94 milioni di euro, destinati a ristrutturazioni, ampliamenti, affitti, nuove realizzazioni, emergenza covid- 19, efficientamento energetico.

Green School

L’impegno della Provincia è rivolto, in particolare, anche alla riduzione delle emissioni e del consumo di energia: i risultati ottenuti dal 2010 a oggi evidenziano un risparmio energetico del 23,56% nel patrimonio immobiliare territoriale, grazie alla formula del Global Service Manutentivo e a progetti come il “Green Schools”, iniziativa portata avanti negli Istituti Superiori Statali e che, attraverso il contest a cadenza annuale “Green Schools Competition”, trasforma le scuole in veri e propri “campus sostenibili”, coinvolgendo studenti, docenti, personale scolastico e dirigenziale in attività finalizzate alla riduzione di CO2 e alla condivisione di valori educativi e ambientali. Nel sito www.trevisoscuole.it è possibile visionare anche gli altri progetti realizzati dalla Provincia di Treviso, i Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima, nonché le attività formative proposte.

“Sono profondamente convinto dell’utilità di questo strumento informativo disponibile su www.trevisoscuole.it – sottolinea Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso – perché può aiutare le famiglie ad accompagnare i propri figli nella scelta del loro percorso formativo, momento importante nella vita di ogni ragazza e ragazzo. Ma non solo: trattandosi di una brochure digitale, le scuole superiori possono pubblicarla agilmente sul proprio sito web o i propri canali social, mettendola così a disposizione di una platea di cittadine e cittadini ancor più ampia”.