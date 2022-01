Zaia: “Siamo in fase di plateau”

Ospite oggi alla conferenza stampa del Presidente Luca Zaia presso la sede della Protezione Civile di Marghera, il professor Vincenzo Baldo, del dipartimento di Medicina Molecolare, Sezione di Sanità Pubblica dell’Università di Padova, che ha presentato uno studio sull’efficacia dei vaccini nella nostra regione.

Su un campione di 2.200.000 persone seguite dal 27 dicembre 2020 (data di inizio vaccinazioni), che è stato seguito fino a fine settembre 2021, il 70,4% strada facendo si è vaccinato. Il vaccino, da questo studio, è risultato valido nel proteggere dalla malattia sintomatica l’88% delle persone vaccinate, e dall’ospedalizzazione per il 94% dei casi. Finora lo studio ha fatto i conti con la variante Delta e attualmente si sta procedendo nella ricerca per valutare lo studio nei confronti della variante Omicron.

Per quanto riguarda il bollettino di oggi, nelle ultime 24 ore sono 6.381 i nuovi positivi su 50.302 test eseguiti, con una incidenza del 12.69%. I ricoverati sono 1.971 (+38) di cui 205 in terapia intensiva e 1.776 in area non critica. “A quanto appare dei grafici, ci troviamo in una fase di ‘plateau’ – ha detto Zaia – speriamo in una discesa vicina”.