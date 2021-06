Il cordoglio dell’Amministrazione Comunale di Zero Branco per somparsa Mattia Michieletto

PREMATURA SCOMPARSA DI MATTIA MICHIELETTO

Il cordoglio dell’Amministrazione Comunale di Zero Branco

Zero Branco, 24 giugno 2021 – Il sindaco Luca Durighetto, a nome proprio e dell’intera

Amministrazione Comunale di Zero Branco, desidera esprimere vicinanza alla famiglia Michieletto

ed il più profondo cordoglio per la prematura scomparsa del loro Mattia.

Il messaggio del sindaco:

“Risulta difficile, di fronte al dramma della scomparsa improvvisa di un giovane che aveva tutta la

vita davanti a sé, trovare parole opportune. Alla famiglia di Mattia giunga tutta la vicinanza e

l’affetto delle istituzioni comunali e dell’intera comunità di Zero Branco: il nostro abbraccio sia loro

di conforto ora ma soprattutto nel futuro”

