Esplode fabbricato a Breda di Piave. Due feriti

Questa mattina alle ore 4 esplosione in un fabbricato per probabile fuga di gas in via Levada 7 Breda di Piave, due feriti. Prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco.

I 2 anziani sono stati inviati in ospedale, ma sembra che non siano in pericolo di vita. I Vigili del Fuoco stanno provvedendo al recupero di qualche bene

I 2 anziani sono stati soccorsi inizialmente dai figli che abitano nelle vicinanze. All’arrivo i Vigili del Fuoco di Treviso hanno intercettato, chiuso e messo in sicurezza la bombola di GPL che era sotto le macerie.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti