Il cordoglio del sindaco di Roncade per il concittadino scomparso al Ca’ Foncello

“Le autorità competenti ci hanno informato della scomparsa di un nostro concittadino roncadese – commenta il sindaco Pieranna Zottarelli. – Il nostro primo pensiero va alla famiglia e a tutti i suoi cari. Siamo stati informati che la persona soffriva di importanti patologie pregresse per le quali era stata ricoverata nel reparto di geriatria dell’ospedale Ca’ Foncello, dove è stato individuato il focolaio trevigiano.

Il nostro concittadino è mancato con il Coronavirus e non per il Coronavirus come hanno ribadito le unità sanitarie dell’Ulss2 Marca Trevigiana. Ci tengo a sottolineare poi che ad oggi a Roncade non si è verificato alcun caso di COVID-19 ed è attivo il cordone sanitario per le persone che hanno avuto i più stretti contatti con il paziente deceduto in ospedale. L’invito che rivolgiamo alla cittadinanza è di continuare a osservare scrupolosamente le indicazioni già fornite per evitare il diffondersi del contagio. È fondamentale tenersi aggiornati in ogni caso attraverso i canali di comunicazione ufficiali del Comune e dell’Ulss2”.

