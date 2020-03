Parla la maestra Elisa del Centro Infanzia “Pollicino”: «IO SONO STUFA»

Riceviamo dalla nostra lettrice Elisa, maestra del Centro Infanzia “Pollicino” di Preganziol questa nota di rammarico per la condizione riservata ai titolari di nidi e scuole dell’infanzia privati come lei

Ciao, io sono la maestra Elisa. Solitamente pubblico post ironici e divertenti. Ma oggi no, oggi il mio post è molto serio, perché da titolare di un nido e scuola dell’infanzia privati, una cosa la devo dire e condividere con tutti voi: IO SONO STUFA. Anzi tutti noi del settore SIAMO STUFI.

– Siamo stufi di non essere aiutati, solo perché privati (per quanto in Veneto ormai la differenza tra pubblico e privato è solo sulla gestione visto obblighi e oneri che dobbiamo rispettare TUTTI);

– Siamo stufi di pagare, pagare e pagare;

– Siamo stufi di sentirci sempre soli;

– Siamo stufi di dovercela sempre fare solo con le nostre forze;

– Siamo stufi di essere i giusti che rispettano le ordinanze, mentre i furbi stanno aperti lucrandoci sopra e rimanendo impuniti;

– Siamo stufi di Equitalia e compagnia bella, che se ritardi una minima scadenza di pagamento taaaac ti arriva subito la sanzione mentre, se sei tu che avanzi soldi? Ah beh stai sereno, aspetta e spera.

Come pensate che possiamo andare avanti in questa situazione? Come potete non aver pensato a noi? Con questo atteggiamento di totale menefreghismo nei nostri confronti rischiate di far collassare un sistema molto importante.

È ora di fare qualcosa di concreto anche per NOI. E il noi comprende ME, le mie DIPENDENTI e le mie FAMIGLIE. perché NOI SIAMO STUFI di non essere nessuno per voi.

Maestra Elisa

