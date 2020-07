Il Consiglio comunale approva l’ampliamento del cimitero di Marghera per la realizzazione del nuovo impianto di cremazione

Semaforo verde, da parte del Consiglio comunale, per la realizzazione del nuovo impianto di cremazione nel cimitero di Marghera.

L’assemblea, nella sua seduta odierna, ha infatti approvato, con 26 voti favorevoli e un non votante, la delibera 2020/39, che prevede appunto, attraverso l’adozione della Variante al Piano degli interventi n. 70, l’ampliamento dell’area cimiteriale per far posto al nuovo impianto e ai parcheggi di pertinenza.

Il provvedimento dispone inoltre che sia adeguata la fascia di rispetto cimiteriale per garantire una profondità della stessa non inferiore a 50 metri rispetto all’ambito di realizzazione del crematorio, così come dispongono le normative vigenti.

Il Consiglio ha anche approvato con 27 voti favorevoli e 1 contrario un emendamento di Giunta in base al quale si stabilisce che l’impianto dovrà essere dimensionato alle previsioni del Piano Regionale sui crematori e, comunque, secondo le necessità del territorio comunale e metropolitano (tasso di mortalità e trend delle cremazioni). Sulla scorta di quanto emerso nel dibattito in commissione consiliare, si stabilisce inoltre di procedere alla definizione del progetto dell’impianto attraverso un concorso di idee di progettazione e con l’istituzione di un gruppo di lavoro misto tra Amministrazione Comunale e Municipalità, prevedendo anche un incremento della capienza della sala del commiato rispetto a quanto previsto negli studi progettuali preliminari.

La delibera prevede infine che la variante sia ora sottoposta al procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, o verifica facilitata di sostenibilità ambientale, e che sia dato mandato alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città sostenibile di proseguire l’iter di approvazione della variante stessa.

