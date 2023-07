Abbiamo messo il cappello sul Taliercio!

Vedere la foto con Federico Casarin che stringe la mano a Guglielmo Feliziani, ratificando il fatto che il prossimo campionato il basket Mestre, sponsorizzato Gemini, lo giocherà al Taliercio, ha fatto molto piacere.

Chi scrive era convinto sarebbe successo. Non perché in possesso di qualità divinatorie, come la sibilla Cumana. Più semplicemente perché il proprietario della squadra che ha in concessione l’impianto è anche il sindaco della città. E città vuol dire Venezia, e Mestre, e Marghera.

Dopo aver visto oltre duemila persone alla prima delle 4 partite di playoff giocate poche settimane fa dal basket Mestre in quella che per due lustri era stata la sua casa, e oltre 1500 nelle tre partite successive, sarebbe stato molto impopolare non arrivare a questo accordo.

E chi sta in politica alla popolarità è sempre molto attento. Soprattutto se in politica ci vuole restare. E il sindaco è decisamente sensibile a questo aspetto.

La società è al lavoro per rifare la squadra. Io ho appena comprato un cappello nuovo. La direttorissima, con la quale siamo stati in prima fila nei playoff, mi chiede di continuare a scrivere questi pensierini. Cosa che faccio con molto piacere, finché non ne avrà abbastanza.

Il basket Mestre ha già fatto sapere chi non ci sarà più della stagione scorsa. Dispiace per Conti, trascinatore e grande realizzatore. Dispiace per Bortolin, ma nei playoff, un po’ per l’infortunio, un po’ per la sua indole “buona”, non è stato quel fattore determinante che ci si aspettava potesse essere.

Non ci saranno Di Meco e Sequani. Ci saranno, con chi è rimasto, col coach Ciocca, altri giocatori che, con tifosi fedelissimi, instancabili, spesso attempati, tenteranno di riportare Mestre in A 2, quel campionato a lungo frequentato, spesso con successo e promozioni in A 1.

Che poi il sogno di tutti i mestrini è di trovarsi a giocare per i due punti con l’altra squadra del comune. Magari è un po’ meno il sogno dei tifosi dell’altra squadra…

Nel frattempo è stata ufficializzata la realizzazione del bosco dello sport con la costruzione dell’arena/palasport. Poi si vedrà chi ci giocherà. Ma a noi il Taliercio, per ora, va benissimo Per ora. Ricordando che al tempo delle stracittadine si sarebbe riempito, tranquillamente, un palazzo da 8000 spettatori. Anche quando le partite si giocavano in A2.

Si giocherà al sabato. Non si conosce ancora l’ora in cui verranno disputate le partite. Si andrà prima al basket e poi in pizzeria, o prima in pizzeria e poi al basket? Lo vedremo.

P.S nota autobiografica narcisistica. In queste settimane dopo i playoff mi è capitato un paio di volte di essere guardato da un paio di persone che poi, sorridendo, mi hanno chiesto “l’uomo col cappello?!”

E tanti saluti all’Orceana.