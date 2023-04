Il Blu61® premiato dal Gambero Rosso

Uno dei prodotti di punta de La Casearia Carpenedo, nato per celebrare un grande amore, nella guida TOP ITALIAN FOOD del Gambero Rosso.

CAMALÒ DI POVEGLIANO (TV) – Un nuovo straordinario risultato si aggiunge al già ricco palmarès del Blu61®, punta di diamante dei prodotti de La Casearia Carpenedo, che è stato inserito nella guida Top Italian Food 2023 del Gambero Rosso, il volume che da oltre 5 anni, seleziona le migliori aziende, rappresentative della più alta qualità Made in Italy del settore agroalimentare, promuovendole anche all’estero.

Il Blu61® è una delle creazioni iconiche dell’azienda trevigiana, le sue origini sanno di famiglia, e vita vissuta con amore. Nasce infatti per celebrare l’unione tra il fondatore dell’azienda, Antonio Carpenedo e sua moglie Giuseppina, sposi nel 1961.

Il Blu61® è un erborinato di latte vaccino pastorizzato, affinato in vino Raboso passito veneto IGT con un top di mirtilli rossi in crosta. Peculiare per la sua eleganza ed armonia, ha una pasta cremosa convenature diffuse di colore verde-bludovute all’erborinatura, sprigiona una sorprendente sinfonia di profumi e ha un gusto intenso ma equilibrato e mai pungente, nel sapore di frutti rossi e nella struttura dal sentore tipicamente dolce del Raboso passito. Si abbina bene con vini passiti rossi.

L’azienda sarà presente a Tuttofood Milano, dall’8 all’11 maggio, Pad. 4 Stand D 32 e durante le giornate sarà possibile degustare tra gli altri formaggi, anche proprio il pruliremiato Blu61®.

La Casearia Carpenedo ha costruito il suo percorso negli anni con cuore, visione creativa, originalità e grande visione. La sua è una lunga storia di artigianalità cui oggi si unisce una intensa attività di ricerca e sperimentazione, puntando sempre all’eccellenza nel segno del rispetto e selezione della migliore materia prima, partendo dall’ispirazione alle antiche tradizioni contadine ma allo stesso tempo tenendo il passo con l’innovazione.