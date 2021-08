I trolley dorati

Altro che valige di cartone e viaggi all’infinito in cerca di fortuna e lavoro, qui si parla di milioni di euro e via andare.Al netto dell’ultima disputa che riguarda Romelu Lukaku simbolo dell’Inter neo campione d’Italia e personaggio immenso che si dice strenuamente innamorato del club meneghino ma “costretto” a soccombere alle avances del Chelsea perché’ la proprietà cinese intende come sempre fare cassa, si parla di 130 milioni, offerta irrinunciabile per il club che si impegna anche ad acquistare oltre che a depauperare e per il bomber belga che in questa liaison dangereuse agguanta un contrattino da 12 milioni di bonus a stagione più’ bonus, senza la scala mobile.Ma in questa frenetica estate dei rigori europei altri trolley dorati viaggiano infingardi con le loro belle rotelle oliate, vedi Gigio Donnarumma che alberga ancora nei sonni agitati degli inglesi e arriva a Parigi lungo la Senna cassando una volta per tutte gli ideali del calciatore bandiera e simbolo, roba da boomer ossidati.Danaro e ancora danaro con i procuratori a fare da stella cometa, per guidare il trolley verso l’eldorado, qui funziona cosi.Resta solo da riempire la valigetta con due o tre cosette e trascinarla in aeroporto.Si vola verso altro.Male che vada la si riempirà di nuovo.

Instacult di Mauro Lama