Jesolo. Una tartaruga Caretta caretta ha nidificato sulla spiaggia. Numerosi bagnanti hanno assistito all’evento

Evento eccezionale ad Jesolo. Una tartarugha Caretta caretta ha fatto il suo nido in spiaggia depositando le uova.

L’evento si è verificato difronte a numerosi bagnanti stupiti ed emozionati nell’assistenza ad un fatto così eccezionale per le nostre spiagge.

Volontari e personale specializzato hanno recintato il sito per proteggerlo. Si teme per la temperatura , ma ci sono ottime possibilità che la schiusa delle uova, prevista per la fine di agosto, avvenga regolarmente e senza problemi.

Quello di Jesolo è il nido più a nord mai registrato nel Mediterraneo. Questo è un segnale di quanto l’aumento delle temperature influenzi lo spostamento verso nord delle nidificazioni della Caretta caretta.

Fonte: Tg1 Rai