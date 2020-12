I magazzini di abbigliamento “Maggiotto”

I magazzini Maggiotto hanno contribuito assieme ad altri magazzini altrettanto in voga a fare la storia dell’abbigliamento a Mogliano. Sono stati fondati dal Signor Francesco Maggiotto nel lontano 1953 dopo una esperienza di venditore ambulante di articoli per il taglio ed il cucito.



Inizialmente in un piccolo negozietto e dopo poco alla volta in locali immensi dove oggi si trova di tutto. Mentre per un certo periodo di tempo nel passato il Magazzino era specializzato in abbigliamento per l’operaio, infatti anche la pubblicità ideata dallo stesso titolare del negozio recitava:”tutto per l’operaio”, nel tempo il negozio si è arricchito di una vastissima gamma di articoli di abbigliamento sia per uomo che per donna da fare invidia alle più eleganti Hautletdelle più famose grandi marche.



Il signor Francesco Maggiotto era un grande lavoratore, instancabile e forse proprio in questo è da ricercare il segreto del suo enorme successo nel settore dell’abbigliamento. Chi l’ha conosciuto non ha potuto fare a meno di incontrarlo per esempio per le vie di Jesolo a distribuire personalmente sotto i parabrezza delle macchine posteggiate in strada dei volantini pubblicitari della sua attività.



Anche la famosa “girata” distensiva da lui era dedicata al lavoro e alla reclamizzazione del suo magazzino, che ovviamente gli ha ricambiato la dedizione e la passione con enorme successo e lauti guadagni riuscendo a costruire praticamente un vero impero economico rappresentato oggigiorno dalle numerose proprietà, maggiormente nel settore dell’edilizia, sparse per Mogliano in dotazione alla famiglia Maggiotto.

