HELMUT NEWTON. LEGACY. A Roma uno dei fotografi più amati di tutti i tempi

In occasione dei cento anni dalla sua nascita, fino al 3 marzo 2024, il Museo dell’Ara Pacis di Roma ospita la mostra dedicata a uno dei fotografi più amati di tutti i tempi.

Helmut Newton Autoritratto nello studio di Yva. Berlino, 1936 © Helmut Newton Foundation

ROMA –ideata in occasione del centesimo anniversario della nascita del fotografo (Berlino, 1920 – Los Angeles, 2004) e posticipata a causa della pandemia. L’esposizione, attraverso circa, riviste e documenti racconta con un nuovo sguardo l’unicità, lo stile e il lato provocatorio del fotografo, che si descriveva con queste parole: «Il mio lavoro come fotografo ritrattista è quello di sedurre, divertire e intrattenere».

I capitoli cronologici raccontano le diverse fasi della vita e della carriera del fotografo, dagli esordi fino agli ultimi anni di produzione, con immagini diventate parte della nostra memoria visiva e collettiva, come la serie Big Nudes.

Helmut Newton

Elsa Peretti vestita da coniglio. New York, 1975

© Helmut Newton Foundation Helmut Newton

Vogue Italia. Como, 1996

© Helmut Newton Foundation

Fino all’ultimo, Newton ha continuato a incantare e a provocare il pubblico con un complesso lavoro sulla femminilità, sfidando per oltre sei decenni ogni tentativo di categorizzazione della donna. Le protagoniste dei suoi scatti sono soggetti che hanno piena consapevolezza del proprio corpo, sottile ironia e un atteggiamento di sfida nei confronti dell’altro, senza mai cadere nella volgarità o nella banalità.

L’esposizione si snoda a partire dagli anni Quaranta in Australia per poi proseguire negli anni Cinquanta in Europa, nei Sessanta in Francia, nei Settanta negli Stati Uniti e negli Ottanta tra Monte Carlo e Los Angeles, fino ad arrivare ai numerosi servizi in giro per il mondo degli anni Novanta e all’ultimo periodo della sua carriera.

In copertina, Helmut Newton Amica. Milano, 1982 © Helmut Newton Foundation