Tram, Adico chiede intervento immediato per porre fine alla trappola delle rotaie-killer

Incidente sul ponte della libertà, Adico chiede un intervento immediato per porre fine alla trappola delle rotaie-killer. L’associazione dei consumatori denuncia da sempre i pericoli del tram.

MESTRE – L’argomento torna di fortissima attualità quando avviene un episodio tragico, come quello di ieri. Ma le rotaie del tram, come denuncia da tempo l’Adico, sono sempre state trappole pericolosissime e quasi quotidianamente motorini, biciclette, pedoni e, ancora peggio, carrozzine, sono vittime di quell’insidia.

‘Nel corso degli anni abbiamo raccolto decine e decine di fascicoli di persone cadute sulle rotaie del tram – tuona Carlo Garofolini, presidente dell’Adico – e ci sono soci, uno in particolare, che hanno subito danni fisici serissimi e permanenti. Purtroppo le varie amministrazione che si sono succedute e, in particolare, quelle precedenti all’ultimo esecutivo, hanno di fatto posto un muro invalicabile contro le richieste risarcitorie spiegando che le rotaie sono ben segnalate. Noi contestiamo questa lettura ma, al di là del risarcimento, è giunto il momento di studiare una strategia per scongiurare incidenti, inevitabili soprattutto quando piove. Perfino le auto sbandano quando salgono sopra’.

La questione non è più rinviabile. Tramite il proprio ufficio legale Adico, nelle proprie diffide, ha sottolineato più volte sia il pericolo di scivolamento, sia quello di restare incastrati con le ruote di bici, motorini e carrozzine fra le rotaie che, evidentemente, non sono state realizzate con tutti i canoni di sicurezza.

‘Tre le persone seguite dalla nostra associazione – prosegue Garofolini – ce n’è una che si è fratturata in ogni parte del corpo ed è stata ricoverata per settimane in ospedale. Era in scooter, è uscito in via Ca’ Rossa da una via laterale, quindi a velocità ridottissima, ma appena ha incrociato le rotaie è caduto rovinosamente a terra. Ma questo succede tutti i giorni, non in forma così grave, ma succede. Però il problema emerge solo davanti a un episodio nefasto che adesso farà discutere per qualche giorno per poi venire nuovamente messo da parte fino al prossimo incidente mortale. È giunto il momento di mettere una pezza a questa situazione fuori controllo’.