Guide turistiche, parla Baldin (M5S): «La Giunta predisponga linee guida adeguate per una categoria professionale fondamentale»

«Ho presentato un’interrogazione alla Giunta Regionale sul ruolo delle guide turistiche, essenziale per il rilancio del settore – dichiara Erika Baldin, Consigliera regionale Movimento 5 Stelle Veneto. – Chiedo di sapere se palazzo Balbi abbia intenzione di prevedere, anche con un’iniziativa normativa specifica, linee guida adeguate anche per questa categoria di lavoratori. Li hanno colpevolmente lasciati soli a gestire una situazione critica, con la generica indicazione di portare avanti l’attività per non meglio precisati “piccoli gruppi”».

Le misure di contenimento a tutela della salute pubblica, realizzate dai Governi europei e dai Paesi colpiti dalla pandemia generata dal virus Covid-19, hanno comportato nel primo semestre dell’anno un forte rallentamento economico, che in Italia ha riguardato non solo il settore industriale, ma anche quello turistico, avente un giro d’affari di 25,6 miliardi di euro, pari al 6 per cento del valore aggiunto totale, secondo l’ultimo rapporto Istat.

«La Giunta – aggiunge Baldin – si assuma la responsabilità di aiutare e sostenere questo comparto, con un rilancio coscienzioso del settore che non danneggi la categoria delle guide turistiche, composta da professionalità altamente qualificate, che svolgono un fondamentale compito di orientamento, promozione e organizzazione».

