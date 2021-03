Gruppo PD Veneto: “Marghera hub per la produzione dell’idrogeno: la Regione mostri di crederci, dando un ruolo propulsivo a Veneto Lavoro”

“Fare di Marghera un polo per la ricerca e la produzione di idrogeno è un’opportunità per riqualificare nell’ottica della sostenibilità l’area del petrolchimico e un’eccezionale potenzialità di rilancio per le imprese venete. La Regione ha il dovere crederci, visto che gli ultimi due Governi hanno dimostrato di voler investire in modo forte su questa fonte rinnovabile, che può essere davvero decisiva per la svolta green dell’intera Europa, con la creazione di 7 hub nazionali. Uno deve essere qua in Veneto”. L’invito arriva dai consiglieri regionali veneziani del Partito Democratico Francesca Zottis e Jonatan Montanariello, insieme al capogruppo Giacomo Possamai, alla vice Vanessa Camani e ai colleghi Anna Maria Bigon e Andrea Zanoni, a margine della discussione di ieri sul Piano nazionale di ripresa e resilienza a Palazzo Ferro Fini.

“È il momento di lavorare affinché questa ipotesi possa avere gambe forti. Sul tema, però, Zaia è sempre rimasto silente, mentre ad esempio la vicina Emilia Romagna si è mossa già prima della pandemia: da oltre un anno sta prendendo corpo la ‘Valle dell’idrogeno’ nel Modenese. Crediamo che il Veneto debba fare altrettanto, puntando a una sinergia tra Università e imprese con una ‘regia’ pubblica, affidando a Veneto Lavoro un ruolo propulsivo. La transizione energetica ed ecologica, come abbiamo sottolineato nella nostra risoluzione, è una delle chiavi per accedere alle risorse europee del Recovery Fund e, di conseguenza, dare nuove possibilità di sviluppo alla nostra economia, tutelando l’ambiente. E l’idrogeno, fonte pulita per eccellenza, è una sfida che dobbiamo assolutamente cogliere”.

