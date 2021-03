Conclusa un’importante indagine dei Carabinieri. L’assessore Tosi: “Collaborazione con la Polizia Locale e telecamere di video sorveglianza del Comune di Venezia fondamentali per il successo dell’operazione”

Conclusa brillantemente dai Carabinieri un’importante indagine che ha portato oggi all’arresto di 4 persone indagate per tre rapine aggravate commesse alla Giudecca e in centro storico tra ottobre e novembre del 2020; importante il contributo fornito dal sistema integrato di video sorveglianza della Polizia Locale.

Il blitz è scattato all’alba da parte dei militari dell’Arma coordinato dalla Procura della Repubblica veneziana, ed ha permesso di assicurare alla giustizia i responsabili di tre rapine, di cui due cruente avvenute alla Giudecca, nel corso delle quali i malviventi, dopo aver “pedinato” di volta in volta le vittime individuate, le hanno accerchiate e malmenate, riuscendo in questa maniera a sottrarre ingenti somme di denaro: nel primo caso mille euro circa e diecimila euro invece nel secondo episodio.

Ricollegando i due episodi, tramite la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza delle zone interessate messe a disposizione dalla Polizia Locale e ad alcune testimonianze, è stato possibile acquisire gravi indizi per incastrare i colpevoli.

“Ringraziamo l’Arma dei Carabinieri per la loro costante attività contro i reati predatori che ha portato all’individuazione e all’arresto dei responsabili delle rapine avvenute alla Giudecca e a Venezia l’autunno scorso – è il commento dell’assessore comunale alla sicurezza Silvana Tosi – L’operazione conferma la proficua collaborazione ormai consolidata tra la nostra Polizia Locale e l’Arma su più fronti che ha come unico obiettivo quello di garantire sempre la massima sicurezza dei cittadini.

Il risultato dell’indagine – prosegue Tosi – è un’ulteriore testimonianza dell’utilità del sistema di video sorveglianza comunale utilizzato dal nostro Comando tramite il Centro Operativo Telecomunicazioni, che si ripropone costantemente come un indispensabile strumento investigativo multiruolo per tutte le problematiche di sicurezza urbana. Proprio le registrazioni delle telecamere di video sorveglianza sono risultate indispensabili anche in altre attività investigative congiunte portate a termine dalla nostra Polizia Locale e dai Carabinieri che hanno consentito l’individuazione degli autori di aggressioni e risse sia in centro storico che nella terraferma”.

La condivisione info-investigativa e l’operatività congiunta tra Forze dell’Ordine e Polizia Locale nei settori di rilievo per la sicurezza urbana, si rivelano sempre più strumenti moderni ed efficaci.

