Emergenza Coronavirus. Accesso e organizzazione mercati cittadini

Emergenza Coronavirus: firmata l’ordinanza che regola l’accesso e l’organizzazione dei mercati cittadini

Il comandante generale della Polizia locale di Venezia, di concerto con il direttore della Direzione comunale Servizi al cittadino e imprese, ha emanato oggi un’ordinanza che contiene alcune misure di sicurezza per i mercati cittadini nell’ambito dell’emergenza epidemiologica. In particolare, il provvedimento prevede che in tutto il territorio del Comune di Venezia in ciascuna area mercatale sia consentita la vendita di soli generi alimentari e prodotti agricoli e florovivaistici.

La Polizia Locale – è spiegato nell’ordinanza – è autorizzata a ricollocare i banchi di vendita in modo da favorire la concentrazione delle attività garantendo contestualmente un’adeguata viabilità pedonale funzionale al mantenimento del distanziamento sociale tra i clienti e gli stessi operatori commerciali. Sarà consentito l’accesso contemporaneo nell’area mercatale di un solo componente per nucleo familiare, eventualmente accompagnato da un minore di 14 anni.

Il provvedimento, inoltre, dispone che in ciascun posteggio gli operatori siano in un numero congruo a garantire il distanziamento sociale tra loro e indossino mascherine utili a garantire la copertura di naso e bocca oltre che guanti protettivi monouso. Prima dell’inizio delle operazioni di vendita – è precisato nell’ordinanza – ogni operatore commerciale dovrà porre a terra segnaletica per tenere distanziati i clienti dal banco e fra loro, nel rispetto dei principi del distanziamento sociale, ed eventualmente dovrà comunicare con immediatezza alla Polizia locale la formazione di assembramenti.

In caso di eventuali assembramenti, la Polizia Locale potrà limitare temporaneamente l’accesso all’area mercatale. Il mancato rispetto delle disposizioni dell’ordinanza verrà sanzionato ai sensi del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19.

