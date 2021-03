Terzo appuntamento online con Marco Goldin per la mostra “Van Gogh. I colori della vita”

Spesso non serve l’idea geniale. Serve l’idea giusta, quella che ha avuto Marco Goldin, Direttore di Linea d’ombra, nell’iniziare un tour di visite guidate online alla grande mostra di Padova Van Gogh. I colori della vita. Al costo di 12 euro, la possibilità di ammirare, comodamente a casa propria, i capolavori in esposizione al San Gaetano e da lui commentati.

Il tutto esaurito per le due date del 18 e del 19 marzo ha spinto Goldin a proporre una terza visita online, in programma per martedì 23 marzo alle ore 21.00 sulla piattaforma Zoom. La registrazione dell’evento resterà disponibile, per chi acquisterà il biglietto, fino alle 72 ore successive. Clicca qui per partecipare al tour virtuale.

Finora, a iscriversi al tour online, sono state persone che non hanno ancora potuto visitare la mostra e sperano di poterlo fare, forti della preparazione che questa visita virtuale loro consente. E, ancora, persone che hanno già visitato l’esposizione e che, avendola molto apprezzata, non vogliono perdere l’opportunità di rivedere i capolavori dell’Olandese con il racconto del curatore. Gli uni e gli altri si sono mostrati molto interessati anche all’opportunità, offerta alla fine della visita, di poter chiedere chiarimento o scambiare riflessioni con lo stesso Goldin.

«Le porte della mostra temporaneamente sospesa torneranno d’incanto ad aprirsi solo per voi, spalancando tutta la bellezza che il grande maestro olandese ha messo nei suoi quadri. Dal famoso autoritratto con il cappello di feltro alle primavere fiorite, dal seminatore ai campi di grano, dai cieli con le nuvole ai covoni sorvolati dai corvi» annuncia Goldin. Un tour virtuale che non si sarebbe realizzato senza l’impegno tecnico, «quindi una troupe con tre telecamere per catturare tutti i miei movimenti davanti alle opere, dando così la sensazione di essere al mio fianco. Tutto realizzato in alta definizione, anche con eccezionali particolari di materia e colori della pittura, per permettere di entrare in quel mondo vibrante che solo Van Gogh ha saputo creare. Proprio per questo motivo consiglio a ognuno la visione da computer».

