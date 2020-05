Grosso incendio ad Oriago di Mira

Dalle 18 circa, i vigili del fuoco sono impegnati per un incendio fenile presso un’azienda agricola di via Riviera Bosco piccolo a Oriago Mira.

Le squadre dei pompieri arrivate da Mira e Mestre due autopompe, due autobotti, un’idrovora e diciassette operatori coordinati dal funzionario di guardia e dal capo servizio hanno iniziato le operazioni di spegnimento.

Le fiamme hanno interessato una serie di capannoni con struttura metallica e copertura in plastica, contenente oltre 500 rotoballe di fieno per un totale oltre 1500 quintali di foraggio. Le cause sono in corso di accertamento.

Le operazioni di spegnimento proseguiranno presumibilmente tutta la notte.

Commenta la news

commenti