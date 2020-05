Zelarino: alla guida ubriaco causa danni all’illuminazione pubblica e alla segnaletica stradale. La Polizia locale sequestra l’auto e ritira la patente a un 49enne

Un uomo di 49 anni è stato fermato nella serata di mercoledì 27 maggio dopo aver danneggiato, alla guida della sua auto, parte della segnaletica stradale e un palo dell’illuminazione pubblica mentre si trovava a Zelarino, in via Scaramuzza. L’uomo era in evidente stato di ebbrezza, come hanno accertato gli agenti del Reparto motorizzato della Polizia locale intervenuti su segnalazione della centrale operativa. Il suo tasso alcolemico era di 1.76 g/l (la soglia di legge è sotto i 0,5 g/l).

Gli agenti hanno incrociato il veicolo, che si muoveva con un’andatura molto lenta, giungendo dalla rotonda di via Caravaggio. Raggiunto il mezzo, ormai fermo, hanno controllato il conducente che risultava alterato a causa dell’alcol.

La Polizia locale ha contestato all’uomo la guida in stato di ebbrezza con le aggravanti del sinistro stradale e dell’orario notturno, oltre che la fuga dopo l’incidente: la patente gli è stata ritirata e il veicolo sequestrato. Ipotesi di reato per cui, ricordano dal Comando, “oltre alla decurtazione di 10 punti e all’ammenda da 2mila euro a 8mila euro, è prevista la sospensione della patente da 12 a 24 mesi e la confisca del veicolo”.

La strada danneggiata è stata dunque messa in sicurezza con il supporto dei Vigili del fuoco.

Commenta la news

commenti