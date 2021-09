Giudici del Tiramisù World Cup? L’esame è a settembre

Dal 3 al 13 settembre il contest online sul sito tiramisuworldcup.com



100 posti a disposizione, ma occorre essere promossi: “Studiate!”.

La rassegna in piazza dei Signori a Treviso dall’8 al 10 ottobre.

Pronti a diventare giudici dei Tiramisù “più buoni del mondo”? A poco più di un mese

dall’evento, la Tiramisù World Cup lancia le selezioni alla ricerca di cento assaggiatori

che decreteranno chi sarà il vincitore 2021 della sfida più golosa dell’anno.

Ecco il link per potersi mettere alla prova e candidarsi alla giuria popolare della

rassegna: https://tiramisuworldcup.com/giudici/

“Occorre superare l’esame di settembre per diventare giudici della Tiramisù World Cup:

studia il regolamento!”. Questo l’invito di Twissen, organizzatrice dell’evento, agli

aspiranti assaggiatori che da oggi potranno tentare di superare il test online per fare

parte della giuria 2021 della “sfida più golosa dell’anno”.

Mentre i duecento posti a disposizione per partecipare alla gara sono quasi esauriti

(clicca qui per trovare le ultime postazioni libere nelle giornate delle Selezioni), da oggi,

3 settembre fino al 13 settembre è possibile partecipare al contest per far parte della

giuria popolare della Tiramisù World Cup che si terrà a Treviso, in piazza dei Signori, nei

giorni 8, 9 e 10 ottobre.

I cento concorrenti più veloci e preparati nel rispondere alle domande si

aggiudicheranno il ruolo di assaggiatori delle duecento ricette in gara, fra quelle

originali e quelle creative del dessert: i cento “promossi” saranno chiamati a valutare i

dolci nella fase di selezioni (8 e 9 ottobre, ndr.); dalle semifinali sarà invece una giuria

di esperti del settore a decretare chi potrà fregiarsi del titolo di Campione.

The Independent Tourism Company S.R.L.s.

@B-WORK by BHR, via Postumia Castellana, 12 Quinto di Treviso (TV) – Venice, Italy

PH. +39 392 122 3370 – [email protected]

www.twissen.com

Per un posto in giuria occorre superare un test online di quindici domande che

riguardano il Tiramisù, la sua storia e il regolamento di gara, con casi specifici da

risolvere che si possono verificare durante la competizione.

I criteri che i giudici dovranno adottare (è possibile trovare tutte le info su

www.tiramisuworldcup.com) rimangono i medesimi, già approvati dall’Accademia

Italiana della Cucina:

1) l’esecuzione tecnica: un voto per l’organizzazione del tavolo, la pulizia, la gestione

degli ingredienti, la capacità esecutiva;

2) la presentazione estetica: valuta l’aspetto, la disposizione del piatto, le decorazioni

e la gradevolezza estetica finale;

3) l’intensità gustativa: valuta la forza e la permanenza in bocca dell’assaggio;

4) l’equilibrio del piatto:valuta l’equilibrio tra gli ingredienti utilizzati;

5) la sapidità e l’armonia: valuta la gradevolezza, l’intensità e l’armonia dei sapori

(giusta dosatura degli ingredienti)

Oltre al titolo di Campione, vengono assegnati anche il Premio Hausbrandt, per il miglior

utilizzo del caffè nell’assaggio e il Premio Pavesini (valutato dal Giudice del’Accademia

Barilla), che analizza l’armonia del gusto e la percezione di leggerezza, data dalla

tecnica di preparazione, dalla struttura e dalla consistenza degli ingredienti, dalla

presentazione e dall’aspetto