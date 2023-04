Giornata Nazionale per la donazione e il trapianto di organi, Veneti popolo generoso

“La generosità del popolo veneto è un valore che non serve spiegare. Nel caso della donazione di organi e tessuti siamo di fronte a un atteggiamento di generosità in forte crescita, dato che va assolutamente evidenziato. Voglio ringraziare i veneti per aver capito che donare organi e tessuti è un atto che travalica e va oltre la semplice espressione di un consenso: si tratta di esprimere un sì per permettere ad altre persone di sopravvivere o di avere una vita migliore grazie ad un trapianto. È l’indice di una società matura, generosa, che guarda al futuro. Di cui essere, tutti, davvero orgogliosi”.

VENEZIA – Il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia commenta la Giornata Nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti in cui vengono proposte molte attività di promozione della cultura del dono sulla scia anche della campagna di informazione regionale alla donazione “Generoso, il Veneto”.

“I dati raccolti dal Centro Trapianti del Veneto indicano che nel primo trimestre di quest’anno il numero dei donatori è salito, rispetto allo stesso periodo del 2022, da 77 a 102 – chiarisce il Presidente -. Questo aumento di donazioni, da gennaio a oggi, ha consentito di eseguire 181 trapianti (singoli e combinati) contro i 138 dell’anno precedente: un incremento pari al 31,2 per cento”.

Oltre ai numeri legati ai trapianti, si evidenzia che continua a crescere anche la sensibilità dei veneti rispetto al tema della donazione. Infatti, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, si registra un aumento anche della percentuale delle famiglie che hanno dato il consenso alla donazione degli organi dei propri familiari, passato da 75,3 per cento a 88,2 per cento.

Per quanto riguarda le dichiarazioni di volontà alla donazione degli organi espresse in vita dai cittadini presso i Comuni del Veneto, alla data del 14 aprile 2023, ne sono state raccolte 1.080.202 con una percentuale favorevole alla donazione del 74,8 per cento.

“Il Veneto con il 74,8 per cento registra un dato ben superiore alla media nazionale che indica in 68,7 per cento la percentuale di persone favorevoli alla donazione – aggiunge Zaia – Non ci vogliamo comunque fermare a questo risultato: invito tutti i cittadini, all’atto del rinnovo della carta d’identità, a voler esprimere l’assenso alla donazione. Immedesimandosi nelle sensazioni di chi soffre e, da questo gesto, potrebbe ricevere nuova vita”.