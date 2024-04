Giorgia Meloni: nuova direzione del Governo sulla sfida demografica

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro per la Famiglia Eugenia Roccella hanno ribadito l’impegno del governo italiano nel contrastare la sfida demografica durante la conferenza “Per un’Europa giovane”

ROMA. Il Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, insieme al ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella, ha preso parte alla conferenza “Per un’Europa giovane. Transizione demografica, ambiente, futuro” a Roma. Durante il suo intervento, Meloni ha enfatizzato il ruolo cruciale del governo nell’assicurare un futuro prospero per la nazione, ponendo particolare attenzione alla sfida demografica e alla necessità di promuovere la natalità.

Meloni ha affermato che la questione demografica è stata posta al centro dell’agenda politica del governo, sottolineando che affrontare questa sfida è essenziale per garantire la sostenibilità economica e sociale del Paese nel lungo termine.

Ha criticato l’approccio del passato, sostenendo che è stato erroneamente propagandato il concetto che avere figli compromettesse la libertà individuale e il benessere personale, un’idea che, secondo Meloni, ha contribuito alla crisi demografica attuale.

Il Presidente del Consiglio ha ribadito l’impegno del governo nel supportare le famiglie italiane attraverso investimenti diretti e misure di sostegno economico, citando un budget di 2,5 miliardi di euro destinati a benefici diretti per le famiglie italiane. Ha evidenziato che tali investimenti non solo forniscono un sostegno finanziario immediato, ma rappresentano anche un investimento a lungo termine nella tenuta sociale e economica del Paese.

Inoltre, Meloni ha sollecitato l’Europa a prendere sul serio la sfida demografica e ad adottare politiche concrete per affrontarla. Ha sottolineato che la denatalità rappresenta una minaccia per l’equilibrio delle finanze pubbliche e per la coesione sociale, evidenziando la necessità di ripristinare un equilibrio demografico sostenibile per garantire la stabilità economica e sociale dell’Europa nel suo complesso.

La ministra Roccella ha affiancato Meloni, definendo grave la tendenza alla denatalità italiana e mettendo in luce il problema emergente della solitudine nella società, causato dal declino demografico. Ha sottolineato l’importanza delle politiche volte a promuovere la natalità e a contrastare la solitudine, evidenziando l’impegno del governo nel fornire risposte concrete a queste sfide.

La conferenza ha visto la partecipazione di vari esponenti politici e istituzionali, i quali hanno contribuito alla discussione sulla sfida demografica e sulle sue implicazioni per il futuro dell’Europa. In particolare, sono stati affrontati temi quali l’immigrazione, il mercato del lavoro e l’equilibrio delle finanze pubbliche alla luce della crisi demografica in corso.

