Get down on it, if you really want it .Dennis Thomas ,ci lascia la leggenda che fonda la formazione funk e disco music Kool and the Gang , icona che ogni vinile diventava hit.Con quel mood, quel che groove culto di un intera generazione.Da Celebration a Love Festival e Take to the top fino a Steppin’out ma il listone e’ lungo e riempie da sempre playlist e anime soul.La genesi parte dal 1964 ma con la produzione di Eumir Deodato dal 1979 in poi ottennero la meritata consacrazione.90 milioni di copie di dischi in giro per il mondo e piste di disco occupate a dismisura quando dalla consolle partivano i loro suoni, unici e intrisi di quella identità che rappresentava un marchio di fabbrica.“Dee Tee Thomas” sassofonista aveva 70 anni ed e’ volato nel sonno serenamente dalla sua casa del New Jersey e ci piace immaginare ci abbia lasciato per poter donare il suo talento altrove.Per continuare a ballare e sognare.Con la sua riservatezza e i suoi cappelli alla moda.Ciao Dennis.

Zero Biscuit di Mauro Lama