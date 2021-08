Fuori Luogo 2. A Forte Marghera mostra collettiva d’arte contenporanea

Mercoledì 18 agosto 2021 alle ore 19.00 si inaugura negli spazi delle Officine Forte Marghera di Mestre (Venezia)

una mostra collettiva d’arte contemporanea, curata da Carlo Gallerati, per presentare al pubblico nuove opere

di fotografia, pittura, tecniche miste, installazioni e performance.

In mostra i lavori di trentasei artisti: Marialuisa Angeletti, Candido Baldacchino, Michel Bedouin, Franco Belsole,

Diletta Boni, Rossana Bortolotto, Roberto Bramati, Benedetta Cari, Enrico Chiappini, Roberta Ciaurro,

Alessandro Cidda, Patrizio Cipollini, Janna Colella, Daniele De Toni, Ketty Domesi, Paolo Ferruzzi, Gerlando

Giaccone, Simona Latartara, Emilia Lucchini, Emiliano Manari, Sergio Marcelli, Mauro Molinari, Vincenzo

Monticelli Cuggiò, Enrico Nicolò, Carlo Panza, Michela Petti, Claudia Quintieri, Marco Settembre, Claudio

Spoletini, Danilo Susi, Bruno Tobia, Eva Tomei, Eva Trentin, Paola Vianale, Mario Vidor, Fabio Viscardi.

“Chi di noi si è mai sentito fuori luogo? Dal 18 al 29 agosto, alle Officine Forte Marghera, trentasei artisti

interpretano il loro stare fuori luogo: una mostra d’arte contemporanea curata da Carlo Gallerati, che da oltre

quindici anni conduce a Roma la galleria che ha il suo stesso nome. Le Officine Forte Marghera, nel Padiglione

Palmanova (anche catalogato come c32), è un luogo che da anni ospita artisti al lavoro nei propri atelier,

residenze d’artista e laboratori aperti. Per questo si è pensato di allestire una mostra che faccia rivivere la natura

del posto come officina creativa, presentando al visitatore l’artista al lavoro e offrendogli l’opportunità di capire

cosa c’è dietro l’opera e come viene realizzata.” (Ivana Galli)

“Fuori luogo è il nome che due anni fa ho voluto dare a un’uscita speciale dallo spazio della galleria, resa possibile

per la generosa proposta di collaborazione rivoltami da alcuni artisti veneti. Grazie a loro ho scoperto le aree e le

strutture delle Officine Forte Marghera e l’incredibile attività creativa e divulgativa che vi si svolge all’interno. Fuori

luogo 2 adesso: secondo giro da Roma alle sponde della Laguna – a cavallo del 2020 fantasma – per una nuova,

originale avventura espositiva. Trentasei opere di fotografia, pittura, tecniche miste che mi è piaciuto, nella mostra

e sul catalogo, mettere in sequenza secondo criteri di contenuti, forme, toni, colori, e poi ordinare a due a due

plasmando a modo mio diciotto inattesi accostamenti. Suggerire questa linea di lettura dà conto dell’unione

senza svilire le singole identità. Coppie di titoli e coppie di nomi per una progressione di oggetti, segni, spazi,

figure, ritratti. Il senso collettivo è nel respiro simultaneo dei lavori e nei dialoghi di idee, di parole e di azioni che

nascono tra chi li ha fatti.” (Carlo Gallerati)