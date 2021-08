Podismo, sabato 28 agosto si corre la Venice Night Trail

Torna l’appuntamento con la Venice Night Trail, la gara podistica notturna che attraversa vie e ponti del centro storico veneziano, saltata lo scorso anno a causa dell’emergenza covid. La quinta edizione è in programma sabato 28 agosto, con inizio alle ore 21. L’evento, organizzato da Venicemarathon, rientra nell’ambito delle celebrazioni per i 1600 anni dalla fondazione della città, ed è stato presentato questa mattina alla presenza, tra gli altri, del vicesindaco con delega allo Sport del Comune di Venezia.

Saranno oltre 3000, provenienti da trenta paesi, gli atleti che si cimenteranno tra calli e callette sul percorso di 16 chilometri e circa cinquanta ponti. Diverse le novità rispetto alle passate edizioni, come ha spiegato il presidente di Venicemarathon Piero Rosa Salva: “Questa gara è nata sei anni fa ed ha avuto subito un grande successo. La pandemia ci ha costretti però a ritararla. Il focus della competizione è sempre stato concentrato sulla zona portuale, ma stavolta partenza e arrivo non saranno più nella zona di San Basilio, bensì nell’area marittima, dove ci sono spazi più grandi che ci permettono di gestire al meglio la presenza degli atleti garantendo la sicurezza di tutti i partecipanti”.

La competizione partirà dunque dal Terminal Crociere 123 dell’area marittima, al Tronchetto, che sarà anche sede dell’arrivo e luogo dei servizi pre e post gara. Per favorire ulteriormente il rispetto delle regole anticovid, la partenza sarà divisa in cinque diverse griglie, con un massimo di 500 partecipanti. Il percorso invece prevederà, come negli anni passati, un giro in senso orario del centro storico. Tutti i partecipanti dovranno indossare, per motivo di sicurezza, una lampada frontale. Il villaggio di partenza, dove gli atleti potranno ritirare pettorali e pacchi gara, sarà invece aperto già dalle 15. La chiusura dell’evento è prevista per le 24.