Mogliano, danni maltempo 16 agosto: c’è tempo fino al 13 settembre per presentare la richiesta

A seguito delle avversità atmosferiche nella giornata del 16 agosto 2021, il Presidente della Regione Veneto, con proprio decreto n. 123 del 17/08/2021, ha dichiarato lo stato di crisi nei territori delle provincie di Padova, Treviso, Verona, Vicenza e della Città Metropolitana di Venezia.

Al fine della predisposizione della relazione tecnica per l’eventuale richiesta di deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018, si rende necessario procedere alla raccolta della documentazione tecnica.

“Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 123 del 17/08/2021 – Dichiarazione stato di crisi – Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nella giornata del 16 agosto 2021 – Raccolta dati e prima sommaria stima delle spese di prima emergenza”.

Il Comune di Mogliano Veneto quindi invita chi abbia subìto danni al patrimonio privato a compilare e sottoscrivere una stima sommaria del fabbisogno per il ripristino del patrimonio privato utilizzando la scheda b scaricabile dal sito istituzionale.

Ogni titolare o legale rappresentante di impresa e/o attività commerciale che ha subìto presso la propria attività danni causati dal maltempo, dovrà compilare e sottoscrivere una stima sommaria del fabbisogno per il ripristino dei danni per la propria attività, utilizzando la scheda c presente nel sito.

Sono esclusi i danni al comparto agricolo in quanto per essi si applica una disciplina distinta che esula dalla protezione civile e attiene invece all’AVEPA, provinciale o interprovinciale, quale struttura competente per territorio nella rilevazione dei danni e della presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’attivazione degli interventi previsti. (tel. Avepa Treviso 0422-247622).

È importante sottolineare come vada usata esclusivamente la modulistica messa a disposizione dagli organi competenti, corredata degli allegati necessari. La documentazione,compilata in ogni sua parte,dovrà essere trasmessa al protocollo del Comune di Mogliano Veneto entro e non oltre le ore 13.00 del 13 settembre 2021 tramite pec a [email protected] oppure consegnata a mano presso il Punto Comune nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.00; il martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e 14.30 – 17.30.

Per ulteriori chiarimenti o informazioni in merito, è possibile contattare l’Ufficio Ambiente del Comune di Mogliano Veneto allo 041 5930513 oppure via mail all’indirizzo [email protected]