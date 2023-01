Forte Marghera, Artefici del Nostro Tempo: la terza edizione chiude con seimila visitatori

Un dato in crescita per la mostra ospitata fino a sabato 31 dicembre 2022 al Padiglione 29 di Forte Marghera, la collettiva con tutte le opere vincitrici del concorso promosso dal Comune di Venezia, in collaborazione con la Fondazione Musei Civici, e riservato ai giovani artisti di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

A Forte Marghera, dallo scorso 25 giugno, il pubblico ha potuto ammirare da vicino le opere selezionate tra le oltre mille proposte arrivate da diversi Paesi del mondo, suddivise per le categorie Design e opere in vetro, Fotografia, Fumetto-illustrazione, Poesia Visiva, Videoarte, Street Art e Pittura. Le opere vincitrici, approdate alla collettiva dopo essere rimaste esposte all’interno del Padiglione Venezia in occasione della Biennale dell’Arte, entreranno ora a far parte delle collezioni di Ca’ Pesaro-Galleria Internazionale d’Arte Moderna.

“Questo concorso è un doveroso omaggio che Venezia fa ai giovani di tutto il mondo e testimonia la nostra volontà di investire sulle nuove generazioni – ha commentato il sindaco Luigi Brugnaro, promotore della rassegna – Il numero di presenze registrato dalla mostra di Forte Marghera è la conferma che Artefici del Nostro Tempo è una sfida vincente che negli anni è riuscita a contaminare l’interesse di tanti giovani, ma anche di numerosi cittadini che hanno scelto di ammirare da vicino le opere realizzate dagli artisti Under 35 che con la loro abilità hanno dato vita ad opere che rappresentano il tempo che stiamo vivendo. E’ un progetto in cui ho sempre creduto e che, grazie anche al lavoro delle giurie qualificate che selezionano i progetti, anno dopo anno è diventato un palcoscenico internazionale. Venezia, da sempre luogo di meritocrazia, si conferma città delle opportunità pronta a scommettere sulle capacità dei giovani”.

Un bilancio positivo da cui ripartire in vista della quarta edizione che sarà presentata nei prossimi mesi con alcune novità. La prima riguarda le discipline, che nel 2023 saranno estese per rendere il concorso maggiormente aderente al tema della 18. Mostra Internazionale di Architettura “Il Laboratorio del Futuro”.