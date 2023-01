Castellana Grotte, gli studenti della Viterbo musicisti per il Presepe Vivente

Un Presepe Vivente in musica con gli alunni del corso musicale dell’I.C. Tauro-Viterbo di Castellana Grotte, diretti dal professor Andrea Mongelli. Un’esperienza suggestiva con una Natività che ritorna, come nell’immaginario collettivo, in una grotta ma a 70 metri di profondità. E quale luogo migliore se non le Grotte di Castellana scelte dalla Pro Loco “Don Nicola Pellegrino”, supportata da Unpli Puglia e Unpli Nazionale, con la regia del conversanese Lucio Giordano.

Nei giorni 4,5, 7 e 8 gennaio 2023 dalle 17.30 alle 20.30/21.00 gli alunni: Andrea Del Vento, Nicoletta Di Pace, Francesco Guglielmi, Maria Serena Lapertosa, Federico Laquintana (3^D), Serena Zuccaro (2^D), tutti clarinettisti, accoglieranno i visitatori nella sala attigua alla biglietteria; mentre gli alunni: Thomas Gentile, Valeria Petruzzi, Martina Sgobba, Valeria Ventrella (3^D) suoneranno il flauto dolce all’interno delle Grotte.

Sarà come fare un salto indietro nel tempo, come a Betlemme il cui significato in arabo letteralmente significa: “la casa della carne”, mentre in greco ed ebraico: “la casa del pane”. Una simbologia che non ha bisogno di spiegazioni.

“Nella nostra grande casa – ha detto la dirigente Carmela Pellegrini – la musica è protagonista grazie all’impegno, anche extra scolastico, degli studenti e dei loro insegnanti. A loro in modo particolare ma a tutta la comunità scolastica va il mio ringraziamento e il mio augurio per un 2023 ricco di gioia e occasioni per guardare al di fuori della propria casa con gli occhi mai stanchi di meraviglia senza mai smettere di guardare dentro di sé”.