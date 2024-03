Formazione per genitori di ragazzi preadolescenti

Ultimo di tre appuntamenti gratuiti si terrà domenica 24 marzo e sarà dedicato al concetto del tempo di qualità.

Zero Branco (TV) – Dopo il primo incontro di domenica 10 marzo, si è tenuto ieri un nuovo appuntamento di “Accorciamo le distanze tra genitori e figli”.

Nella giornata di ieri, domenica 17 marzo, all’Oratorio di Zero Branco, nella sala Santa Maria Assunta, si è tenuto il secondo appuntamento dal titolo “Aiutami a fare da solo”, sulla tematica dell’autonomia. Un argomento chiave nella vita di un adolescente, spesso di difficile gestione da parte dei genitori, che devono imparare a mediare tra i bisogni dei figli e la propria volontà di continuare a tenerli per mano.

Questo ciclo di appuntamenti nasce dal presupposto che l’adolescenza è un periodo di grandi cambiamenti per i figli, ma anche per i genitori. Per questo ogni appuntamento si struttura come un momento di ascolto e confronto, per fornire ai genitori nuovi stimoli e farli scoprire meno soli nell’affrontare le sfide proposte dagli adolescenti.

Il terzo e ultimo appuntamento, infine, si svolgerà domenica 24 marzo, e sarà dedicato al concetto del tempo di qualità.

La partecipazione è gratuita.

Il ciclo di formazione “Accorciamo le distanze tra genitori e figli”, dedicato ai genitori dei giovani delle scuole secondarie di 1° grado del comune di Zero Branco, è organizzato da CEIS Treviso in collaborazione con l’Unità Pastorale di Zero Branco, Sant’Alberto, Scandolara e con il Comune di Zero Branco.