Fondazione Bevilacqua La Masa, al via la 104esima Collettiva Giovani Artisti Si è aperta questa mattina, nella galleria della Fondazione Bevilacqua La Masa, in Piazza San Marco a Venezia, la 104esima Collettiva Giovani Artisti, tradizionale appuntamento organizzato dall’Istituzione e dedicato alla scoperta e alla promozione dell’arte contemporanea emergente. La commissione, composta da Elisabetta Barisoni, Elisabetta Donaggio, Chiara Ravagnan e Maria Francesca Zerbi, con la sovrintendenza del Consigliere Roberto Zamberlan, ha selezionato tra i 216 partecipanti, di età compresa tra i 18 e i 30 anni e residenti nel Triveneto, che hanno aderito al bando, le opere di 30 artisti e 10 proposte grafiche, appartenenti a vari linguaggi artistici quali pittura, fotografia, disegno e video. A rappresentare l’Amministrazione comunale era presente la consigliera Giorgia Pea, presidente della Commissione Cultura, che ha portato i saluti del sindaco Luigi Brugnaro. “Il sindaco e tutta l’Amministrazione credono molto nei giovani, e per loro questa mostra è una grandissima opportunità – ha esordito Pea – Gli artisti che hanno partecipato hanno avuto anche l’occasione di godere degli Studios, spazi loro dedicati, dove potersi confrontare ed esprimere i propri talenti, dando modo ai collezionisti e alla città di conoscerli. Il mio auspicio – ha proseguito la presidente della Commissione Cultura – è che la Fondazione Bevilacqua La Masa sappia essere sempre dirompente, provocatoria e anticipatrice dei tempi. Mi auguro che questo rimanga uno spazio vivo e libero, e nessuno come i giovani può portare quella novità e quell’energia di cui ha bisogno una città tradizionale come Venezia, che ha sempre saputo essere attiva ed accogliente, luogo di incontro di idee e civiltà. Grazie a tutti coloro che sapranno spingere e promuovere questa iniziativa”. Nel corso della cerimonia di inaugurazione la giuria ha assegnato i premi acquisto per le opere ritenute migliori. Questi i nomi dei vincitori: Primo premio acquisto di 3.000 euro lordi a Matteo Trentin per l’opera Senza titolo XXVII Secondo premio acquisto di 2.000 euro lordi a Nicola Bindoni per l’opera Mum 2 Terzo premio acquisto ex-aequo di 1.000 euro lordi a Greta Ferretti per l’opera Altari invisibili e ad Angelo Poci per l’opera 01001110 01101001 01100111 01101000 01110100 01101101 01100001 01110010 0110010 Il premio per la migliore proposta grafica, sempre di 1.000 euro lordi, è stato assegnato a Shengyi Chao. Menzione speciale anche per le opere Fragmenta natura di Ilaria Simeoni, Deck N.1 di Fabiano Vicentini e Erbarium di Lorenzo Zerbini La 104esima Collettiva Giovani Artisti sarà aperta al pubblico dal 16 gennaio al 20 febbraio, e potrà essere visitata dal mercoledì alla domenica dalle 10.30 alle 17.30, con ingressso libero.