Fobie e ossessioni di Freud

Che cosa sono le fobie e le ossessioni secondo psicoanalisi e Freud. Le ossessioni e le fobie sono nevrosi a parte, che hanno un meccanismo speciale e una propria eziologia che in un certo numero di casi sono riuscito a mettere in luce e che, lo spero, si mostreranno parimenti in un buon numero di nuovi casi.

Esistevano anche in Freud fobie e ossessioni?

Sicuramente esistevano fobie e ossessioni anche in Freud.

All’inizio di settembre del 1904, Sigmund Freud visitò Atene. Insieme al fratello minore andò fino all’Acropoli, per ammirare le rovine dei templi e le antiche sculture.

Scrive Freud: «Quando, finalmente, il pomeriggio dopo il nostro arrivo mi trovai sull’Acropoli e gettai uno sguardo sul paesaggio circostante, un pensiero sorprendente improvvisamente entrò nella mia mente: dunque tutto questo esiste veramente, proprio come abbiamo imparato a scuola».

Anche questo viaggio di Freud ad Atene, possiamo vedere le sue ossessioni, come le descrive lui stesso in una lettera.

Freud era ossessionato dal numero 62. Era convinto che sarebbe morto tra i 61 e i 62 anni e aveva grandi fobie su quei numeri. Così, durante il soggiorno ad Atene, ebbe un attacco di panico quando si accorse che il numero della sua camera d’albergo era il 31, la metà di 62. Freud soffriva anche di un’inspiegabile ansia per i viaggi in treno, così come ci ha rivelato in numerose lettere.

Tutti sapevano che Freud non era povero. Ma lui possedeva solo tre completi, tre cambi di indumenti intimi e tre paia di scarpe. Anche Il famoso lettino era un regalo di una sua paziente, la ricca Madame Benevenisti.

Molti dicono che era soprattuto avaro, non amava certo spendere quanto aveva accumulato. Però le case dove aveva soggiornato nelle varie città erano agiate. I conti in banca ritrovati, poi, dimostrano come avesse accumulato dei beni.

Freud è stato anche accusato di essersi arricchito tramite i suoi pazienti, ma secondo Élisabeth Roudinesco, Freud aveva un buon tenore di vita perché era un medico stimato, ma non era certo più ricco dei suoi colleghi. Non era ossessionato dal guadagno.

Sartre diceva che Freud era una personalità lacerata tra luce e ombra.

Come sostiene Élisabeth Roudinesco, era un grande intellettuale che rappresenta il meglio della cultura mitteleuropea del suo tempo.

Apostolos Apostolou. Scrittore e professore di filosofia