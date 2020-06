Flash Mob su inceneritore domani a Mogliano

Flash mob, lanciato da medici e cittadini, confermato per martedì 9 giugno alle 18 di fronte al Municipio, in concomitanza con la presentazione di una mozione al Consiglio Comunale dal Presidente della Commissione Ambiente Renzo Prete, che propone di aprire, sul tema dell’inceneritore di Fusina, un confronto vero e inclusivo con la popolazione e con le associazioni della nostra città.

“Siamo a favore di questa mozione, perché si propone di coinvolgere i cittadini su un tema importante che ci coinvolge tutti. E per una volta non è la crisi climatica ma i nostri stessi rifiuti” scrivono in una nota i giovani di Fridays for future di Mogliano.

Silvia Moscati