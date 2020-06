Plateatici di Casier e Dosson, concessione a bar, ristoranti e altre categorie alimentari

Garantire la ripresa in tempi brevi, in prossimità del periodo estivo, alle attività dedicate alla somministrazione di bevande e alimenti. L’intenzione è – come da normativa nazionale e regionale – limitare il rischio di contagio in spazi chiusi e confinati.

Non solo bar e ristoranti. La Giunta ha deciso di estendere il beneficio dell’estensione del plateatico anche ad artigiani alimentaristi, esercizi di vicinato alimentari e panifici, che il decreto rilancio indicava come attività facoltative.

Considerati i mesi di chiusura, come da decreto, bar e ristoranti potranno occupare il suolo pubblico per la più ampia superficie concedibile, eventualmente differenziata per giorni e orari, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico, valutando ogni eventuale rischio di assembramento e il mancato rispetto delle distanze interpersonali e simili.

Inoltre, la Giunta ha deciso di esentare le attività dal pagamento di ogni onere, compresi i diritti di segreteria.

L’occupazione richiesta dovrà essere relativa ad aree fronte-esercizio, laterali o fronte-strada, indicando chiaramente in planimetria le aree interessate anche in deroga ai vigenti regolamenti per le occupazioni ordinarie di suolo pubblico.

Procedura snella e semplificata. I richiedenti possono trovare la modulistica sul sito del Comune di Casier. Una volta compilato, basterà inviare il documento all’indirizzo e-mail [email protected], allegando una planimetria anche disegnata a mano, insieme a una copia del documento d’identità del firmatario, senza altre formalità.

Per velocizzare il più possibile la procedura, entro cinque giorni dalla presentazione della domanda, maturerà il silenzio assenso.

