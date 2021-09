#FestaEuVenezia2021: da oggi al 10 novembre la sessione autunnale con un ricco calendario di eventi

Con la presentazione in diretta streaming, aperta alla cittadinanza, a cui hanno preso parte, con la Commissione Cultura e Relazioni internazionali del Consiglio comunale, anche il vicesindaco e la presidente del Consiglio comunale, si è aperta ufficialmente oggi la sessione autunnale della IX Festa dell’Europa, che proporrà eventi ed incontri sino al prossimo 10 novembre.

La manifestazione, promossa da Europe Direct del Comune, in collaborazione con Consiglio d’Europa, Parlamento Europeo e Commissione Europea, e la collaborazione di una trentina di partner, ha quest’anno per tema “Pensare europeo da 1600 anni”, in onore del compleanno di Venezia, da sempre città interculturale e cosmopolita, aperta all’Europa e al mondo.

Se nella sessione primaverile di maggio era stato dato spazio, in ottemperanza alle disposizioni anti-pandemia, ad eventi “virtuali” (ben 21, con 3.000 visualizzazioni complessive) questa autunnale prevede invece, finalmente, appuntamenti che potranno essere seguiti in presenza.

Ricco, come di consueto, il calendario, che propone una quindicina di iniziative, tra incontri, conferenze, seminari, proiezioni, rassegne, che si terranno in vari spazi culturali di Mestre e Venezia, a cominciare dall’Ateneo Veneto, che domani, martedì 22 settembre, alle ore 17, ospiterà, nell’ambito del ciclo di incontri “Il green deal siamo noi” la conferenza dal titolo “Crisi ecologica, crisi sanitaria”.

Tutti gli eventi in programma sono ad ingresso libero, ma con obbligo di green pass, fino ad esaurimento dei posti.