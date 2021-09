Preganziol. Concorso fotografico “Giancarlo Orsatti”. I premiati

Domenica 19 settembre 2021, si è svolta la premiazione dei vincitori del Concorso Fotografico “Giancarlo Orsatti” – I Cambiamenti climatici nel paesaggio, organizzato dal Comune di Preganziol assieme all’Associazione Input.

Il vincitore è EMANUELE PORTELLI con la foto “La tempesta Vaia” Tema di grande attualità, mostra in tutta la sua forza i danni che l’ambiente subisce ogni giorno. Paesaggio reso texture da una potente geometria delle forme, che rende bene il grande impatto della tempesta. In mezzo a tanta distruzione, un unico segno di vita, un abete sopravvissuto, segno di speranza. Nettamente leggibile la precarietà, la fragilità di un ambiente che riconsegna steli finissimi in luogo dei fusti possenti degli alberi, massacrati dalla furia del vento.

Al secondo posto MARIO DANESIN con la foto “Questa è la mia casa” La natura riconquista e si riprende il proprio spazio in modo delicato, inglobando gli elementi artificiali, in questo caso architettonici. Presenta un bel equilibrio sia cromatico che compositivo, con un armonico gioco di chiaro-scuro. Ma spesso i cambiamenti climatici portano anche la furia della distruzione ed è proprio l’uomo, sovente autore di tali alterazioni, a subire i danni più ingenti. La natura, non a caso chiamata anche matrigna, si riprende i propri spazi, a volte in sordina, altre con un impeto che non perdona.

Terzo gradino del podio per LUIGI GRASSO con la foto “Natura tradita” Cambiamento climatico e devastazione della terra come metafora della sofferenza dell’animo umano. Nascosto dentro la felpa, uomo o donna che sia, non riesce a trovare una dimensione, non vede la bellezza dei fiori, non sente la forza dei colori. La sua vita, di spalle, rifugge da un luogo dove posare in pace lo sguardo, dove trovare pace in sé stesso. L’immagine sfuma in modo repentino come se la nitidezza della vita potesse essere compromessa in un attimo, gettando persone e ambienti in una nebbia esistenziale.

La mostra fotografica del Concorso è visitabile a partire dal giorno 21 settembre 2021 e fino al 29 ottobre 2021 presso la Biblioteca comunale in orario di apertura al pubblico.