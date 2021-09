Silea per i Neogenitori: incontri e strumenti per le nuove famiglie

Incontri gratuiti per accompagnare la nascita di nuove mamme e papà

Silea (TV), 20 settembre 2021 – Il Comune di Silea propone la seconda edizione di Silea per i Neogenitori, una serie di iniziative dedicate ai nuovi nati della comunità e alle loro famiglie, per promuovere un percorso di accompagnamento alla neogenitorialità e sostenere la famiglia in un momento delicato di gioia e cambiamento.

Il programma si compone di diverse iniziative costruite in collaborazione con le risorse del territorio, tra cui la Biblioteca Comunale, la Scuola dell’Infanzia Maria Bambina, la Croce Rossa Treviso e l’Associazione Il Melograno – Centro Informazione Maternità e Nascita e con il coordinamento di La Esse.

“Il progetto è strettamente collegato al tema della parità di genere e dell’educazione dei più piccoli, alla riflessione della coppia genitoriale e al suo sostegno in ottica di comunità. Dopo il successo della prima edizione, abbiamo deciso di investire nuovamente sulle nuove famiglie, fascia strategica e delicatissima del nostro territorio” dichiara l’Assessore alle Pari Opportunità Angela Trevisin.

Si parte martedì 5 ottobre alle ore 20.30 con il tema delle manovre salvavita pediatriche, a cura della Croce Rossa Treviso, appuntamento che verrà ripetuto martedì 12 ottobre dalle ore 20.30 alle 22.30.

Si prosegue poi con gli eventi della Biblioweek, iniziativa promossa dalla Biblioteca Comunale di Silea: quattro incontri che vedono protagonisti i neogenitori e i loro bimbi, tre dei quali organizzati in collaborazione con Il Melograno-Centro Informazione Maternità e Nascita di Treviso.

Venerdì 15 ottobre alle ore 20.30 si parlerà di Sonno dei Bambini con un’operatrice alla nascita del Melograno. Il giorno successivo, i neonati e i loro genitori saranno protagonisti della mattinata dedicata al Bosco dei Nuovi Lettori, cerimonia annuale di benvenuto ai nuovi nati e di consegna di un piccolo dono da parte dell’Amministrazione.

Si prosegue la settimana successiva con due incontri tenuti dalle operatrici de Il Melograno: martedì 19 settembre ore 16.30 “Leggerò”, incontro sull’importanza della lettura fin dai primi giorni di vita e venerdì 22 settembre ore 10” Mamma che latte!” incontro informativo sull’allattamento al seno dedicato alle mamme, ma anche ai papà, ai nonni, alle tate.

Sabato 30 ottobre alle ore 10.30 sarà proposto un incontro laboratoriale sul gioco “Giochiamo insieme? Il gioco condiviso come terreno di sviluppo e relazione” tenuto dalla Dott.ssa Alessandra Bordin, psicologa della Scuola dell’Infanzia Maria Bambina del Comune di Silea. L’iniziativa si conclude con un incontro di riflessione e di confronto sulle nuove dinamiche all’interno della coppia dopo l’arrivo di un figlio “Essere genitori, essere coppia. Nuovi equilibri con l’arrivo dei bimbi” tenuto dalla Dott.ssa Laura Sartori, psicologa della Cooperativa La Esse.

Tutti gli incontri, che si terranno nella Sala Riunioni della Biblioteca Comunale di Silea, sono gratuiti con prenotazione obbligatoria per cittadini e cittadine, genitori di bimbi tra 0 e 1 anno e coppie in dolce attesa residenti. È previsto un servizio gratuito di babysitting su prenotazione.

L’iniziativa fa parte della progettualità Pari opportunità in rete promossa dalle Amministrazioni Comunali di Silea, Carbonera e San Biagio di Callalta e coordinata da La Esse che prevede anche la presenza di sportelli nel territorio a favore di una cultura di contrasto alla violenza di genere e di promozione del benessere relazionale nelle famiglie.

Informazioni e iscrizioni: Spazio pari opportunità di Silea – pariopportunità@comune.silea.tv.it