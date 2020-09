Festa del 1° Maggio e Festa della Repubblica Italiana

Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

1° Maggio: Festa dei lavoratori

La festa dei lavoratori nacque in Francia alla fine dell’800 e da allora viene celebrata in tutto il mondo per ricordare tutte le lotte per i diritti dei lavoratori. Venne sospesa per ordine del Duce nel ventennio fascista. Nel 1947 questa giornata (di festa) si macchiò di sangue in occasione della strage di Portella della Ginestra in Sicilia causata dal bandito Salvatore Giuliano che sparò sulla folla riunita per onorare quella festività, nella quale morirono 14 persone e 30 furono ferite, di quella che ancora oggi è rimasta una strage senza movente!

In tempi più recenti però, col passare degli anni, dopo la caduta del muro di Berlino e delle ideologie a Mogliano la SOMS che organizza e gestisce ogni anno la manifestazione commemorativa in onore dei lavoratori ha preferito, d’accordo con le autorità politiche ed istituzionali locali, denominarla Festa di Primavera. Oggi, per la circostanza, viene regalata una rosa a chi lavora e non può festeggiare. Un gesto di assoluta solidarietà per riappropriarsi della festa del lavoro e per affermare che il tempo per l’uomo vale più di qualsiasi profitto.

Gli altri anni, di solito, la manifestazione si svolgeva nel parco dietro la piscina Rari Nantes in via Barbiero, quest’anno invece è stato scelto il parco della villa Longobardi che si trova in via Berchet. L’incontro delle

famiglie che vogliono partecipare, gestito dalla SOMS, viene allietato come sempre con giochi per i bambini, relax, una zona per il pic nic e aria buona. È questa l’occasione giusta per trascorrere qualche ora in pace con la propria famiglia. Buon riposo e buon divertimento!

2 Giugno: Festa della Repubblica

È una Festa celebrativa nazionale italiana per ricordare la nascita della Repubblica Italiana. Si festeggia ogni anno a livello nazionale il 2 giugno, data del Referendum istituzionale del 1946 quando il popolo italiano votò per sopprimere la Monarchia ed instaurare ufficialmente la Repubblica. È anche l’anniversario della morte di Giuseppe Garibaldi che, assieme a Giuseppe Mazzini e Vincenzo Gioberti, i quali avendo auspicato l’unificazione dell’Italia sono stati gli uomini che hanno preparato i presupposti per la neonata Repubblica Italiana della quale possono

considerarsi senza ombra di dubbio dei “padri storici”. Questa data ormai costituisce uno dei simboli patriottici italiani insostituibili.

La celebrazione romana prevede la deposizione da parte del Presidente della Repubblica in carica di una corona di alloro al Milite Ignoto dell’Altare alla Patria di piazza Venezia ed una imponente parata militare lungo i gli incrollabili Fori imperiali.

Anche a Mogliano puntualmente e qualunque sia il colore e la formazione della Giunta Municipale, viene commemorata questa importante ricorrenza, con la deposizione di una corona di fiori al Monumento dei caduti davanti al municipio da parte del Sindaco in carica mentre la banda cittadina fa squillare le note dell’Inno di Mameli che i Moglianesi intervenuti alla cerimonia cantano a squarciagola.

